Diverse sono le iniziative in programma a Fiorano Modenese per questo fine settimana, alcune delle quali promosse dalle associazioni del territorio.

Sabato 29 marzo 2025, alle ore 17.30, a Villa Cuoghi, in via Gramsci, 32 a Fiorano Modenese, il Circolo Nuraghe, in collaborazione con il Tè delle 5 ha organizzato la presentazione del libro “Gigi Riva”. Gli autori, Umberto Oppus e Mario Fadda, dialogheranno con Renato Copparoni su ‘il campione, l’amico, il mito’.

Il volume, edito da Carlo Delfino con la prefazione di Giancarlo Abete, racconta attraverso 70 testimonianze come Gigi Riva non sia stato solo un calciatore, uno dei più grandi attaccanti italiani di tutti i tempi, ma sia stato molto di più, un uomo e un amico per tanti, un campione riconosciuto a livello nazionale ed internazionale e, per la Sardegna, una leggenda, il mito. L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale, della Fasi, della regione autonoma Sardegna,

Sabato 29 marzo termina la mostra fotografica “Macelleria Palermo” di Franco Lannino e Michele Naccari, visitabile a Villa Cuoghi dalle 15 alle 17.30.

Domenica 30 marzo 2025 al Centro culturale di Via Vittorio Veneto (n. 94) a Fiorano Modene, l’appuntamento è con la rassegna ‘Cenacolo letterario’. Alle ore 17 verrà presentato il famoso romanzo di Oscar Wilde “Il ritratto di Dorian Gray” considerato il manifesto dell’Estetismo. Sarà raccontato da Laura Guerrini, con immagini e le letture di Franca Lovino e l’accompagnamento musicale del maestro Gen Llukaci.

Sempre domenica, alle ore 18, a Villa Cuoghi si terrà un pubblico confronto organizzato dal Club Amici di Fiorano e dal Circolo Nuraghe, sul tema: “La salute è un diritto. Salviamo il servizio sanitario nazionale”. Partecipano il sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini, la consigliera regionale Maria Costi, il dottor Francesco Melandri, il dottor Mimmo Andreoli, il dottor Giovanni Partesotti e il dottor Piergiorgio Borghi. Coordina Egidio Pagani presidente del Club Amici di Fiorano.

Sabato e domenica, dalle 15 alle 19, sono anche aperti e visitabili gratuitamente il Castello di Spezzano e il Museo della Ceramica, con la mostra “Le piastrelle da piccole. 1889-1939 I primi cinquant’anni di Distretto”.

Infine, alla Riserva naturale delle Salse di Nirano, domenica 30 marzo, dalle ore 16, è in programma un laboratorio gratuito per bambini dai 5 agli 11 anni, dedicato ai suoni della natura e a ricostruirli con materiali naturali. Accesso libero senza prenotazione.