La stagione ’24 ’25 del Teatro del Popolo di Concordia, a cura di ATER Fondazione, si conclude sabato 5 aprile con la trasposizione teatrale di Accabadora, il romanzo di Michela Murgia nella versione per il teatro della regista Veronica Cruciani e l’interpretazione di Anna Della Rosa, una coproduzione Savà, TPE – Teatro Piemonte Europa ed Emilia-Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale.

Accabadora è uno dei romanzi più letti di Michela Murgia, Premio Campiello 2010, e uno dei libri più letti in Italia. Ambientato in un paesino immaginario della Sardegna, protagonista è Maria che all’età di sei anni viene affidata a Bonaria Urrai come fill’e anima, una forma di adozione concordata tra il genitore naturale e quello adottivo. La donna vive sola, fa la sarta e all’occorrenza è anche “accabadora”. La parola, di tradizione sarda, prende la radice dallo spagnolo “acabar” che significa uccidere, finire: Bonaria aiuta quindi le persone in fin di vita ad andarsene. La bambina cresce nell’ammirazione della nuova madre fino al momento in cui scopre questa attività e fugge nel continente per cambiare vita e dimenticare il passato. Qualche anno dopo Maria è costretta a tornare sul letto di morte di Tzia Bonaria: l’accudimento finale è infatti uno dei compiti che spetta ai “figli d’anima”.

Un monologo per voce femminile che la regista Veronica Cruciani affida al talento e all’intensità di Anna Della Rosa e alla drammaturga Carlotta Corradi per la traduzione scenica del romanzo, che parte proprio dal ritorno di Maria sull’isola e conduce il pubblico dritto nel mezzo del silenzio fra le due donne, con il peso di un lungo tempo di separazione.

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

Teatro del Popolo di Concordia – Via della Pace, 108

Orari di apertura: lunedì 17.00 – 19.00 | mercoledì e venerdì 10.00 – 13.00

Nelle giornate di spettacolo la biglietteria sarà aperta a partire da due ore prima dell’inizio della rappresentazione. Si possono effettuare prenotazioni telefoniche scrivendo una e-mail all’indirizzo teatrodelpopolo@ater.emr.it, telefonando al numero 338 2219383 negli orari di apertura della biglietteria.

Biglietti da 20 a 5 euro