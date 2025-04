Venerdì 4 aprile (ore 20.30) al Teatro Asioli di Correggio lo scrittore Paolo Nori porta in scena La libertà (primo episodio), uno spettacolo prodotto da Teatro Due, scritto dallo stesso Nori, accompagnato sul palcoscenico dalle musiche composte da Alessandro Nidi ed eseguite dal vivo da Alessandro Zezza con Andrea Coruzzi e Filippo Nidi.

Fare un discorso sulla Libertà che, partendo da un principio e passando poi da uno svolgimento, sia in grado di giungere ad una conclusione, che sia quindi in qualche modo finito, o definitivo, è lo stesso Paolo Nori a dircelo, non è possibile. Ecco perché il suo nuovo spettacolo, si intitola La libertà. Primo episodio: un primo tentativo, la prima tappa di un percorso possibile. Nel suo stile unico, Nori parla, racconta e si racconta, attraverso due figure straordinarie della letteratura russa, Daniil Charms e Iosif Brodskij, che con le loro opere e la loro vita hanno cantato e incarnato, forse, quell’idea di libertà che l’avvocato anarchico Pietro Gori aveva espresso così: “Nostra patria è il mondo intero, nostra legge la libertà”…

