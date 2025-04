Diverse sono le iniziative in programma a Fiorano Modenese per questo fine settimana, alcune delle quali promosse dalle associazioni del territorio.

Piazza Ciro Menotti, fino a domenica 6 aprile, si trasforma in un villaggio di colorate “cucine su ruote”, che offriranno tante gustose specialità a pranzo e cena, con il Food Trucks Festival, organizzato dal Comune in collaborazione con il Comitato Fiorano in Festa. Oltre al cibo sono previste anche animazione per bambi, esibizioni di artisti di strada, dalle 17 e, alla sera, tanta musica.

Sabato 5 aprile, alle ore 16, inaugura la mostra di pittura “E… l’opera prende forma” a cura di Arte e Cultura. Espongono Anna Manganelli, Silvia Annovi, Carla Casolari e Giacomo Rossi. La mostra alla casa delle Arti Vittorio Guastalla, in via S. Caterina n. 2, resta aperta sabato 5 e domenica 6 aprile e il fine settimana successivo dalle ore 16 alle 18.30. Ingresso libero e gratuito.

Domenica 6 aprile, alle 17, al Circolo culturale di Via Vittorio Veneto ultimo appuntamento con la rassegna “Cenacolo letterario”. Gian Carla Moscattini presenta “Orgoglio e pregiudizio” romanzo di Jane Austen, con letture di Franca Lovino e accompagnamento musicale del Maestro Gen LLukaci.

Sempre domenica, alle 17, a Villa Cuoghi, in via Gramsci, 32, l’associazione Amici della Musica Nino Rota propone il quinto incontro del ciclo “Storie e pensieri del progressive italiano” con la presentazione dell’album “Biglietto per l’inferno” del gruppo omonimo.

Infine domenica, alle ore 17.30, a Villa Cuoghi, presentazione del romanzo storico “L’inganno del secolo” di Giovanni Taurasi. Dialoga con l’autore Tina de Falco, con l’accompagnamento musicale di Edda Chiari. Al termine dell’evento ci sarà un aperitivo offerto dall’associazione INarte. Ingresso libero e gratuito.

Sabato e domenica, dalle 15 alle 19, sono anche aperti e visitabili gratuitamente il Castello di Spezzano e il Museo della Ceramica, con la mostra “Le piastrelle da piccole. 1889-1939 I primi cinquant’anni di Distretto”.

Infine, alla Riserva naturale delle Salse di Nirano, sabato 5 aprile , dalle ore 9, è in programma un’escursione nel territorio fioranese con CAI Sassuolo alla scoperta delle tradizioni contadine e delle cultivar tipiche che ancora oggi caratterizzano il tessuto agricolo produttivo d’eccellenza del territorio di Fiorano Modenese. Mentre domenica 6 aprile, dalle 16 alle 18, presso Cà Rossa, è in programma una visita guidata gratuita alla scoperta dei vulcani di fango. Per entrambe le iniziative l’accesso è gratuito e senza prenotazione.