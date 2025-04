L’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia organizza per la settimana dal 7 al 13 aprile 2025 la quinta edizione della Settimana della Ricerca, una serie di iniziative rivolte ai cittadini della provincia di Reggio Emilia e in particolare ai più giovani sul tema della ricerca scientifica in ambito biomedico. Apriremo le porte dei laboratori di ricerca dell’Arcispedale Santa Maria Nuova per ospitare i bambini, proponendo visite guidate ed esperienze didattiche e ci sposteremo nel territorio per incontrare gli studenti delle scuole medie e superiori e i cittadini in contesti anche informali, alternando eventi di carattere scientifico a eventi divulgativi e di socialità.

Quest’anno insieme alla Direzione Scientifica dell’IRCCS hanno collaborato all’organizzazione della “Settimana” professionisti di moltissime discipline e strutture dell’Ausl, in uno slancio corale per diffondere conoscenza e per spiegare che cosa si fa quando si parla di “Ricerca”. Fondamentale è stata inoltre la collaborazione di tante associazioni di volontariato del territorio.

Saranno offerti gratuitamente molti appuntamenti per gli studenti, altri dedicati ai professionisti della salute e altri ancora aperti a tutta la cittadinanza. Info e link per le iscrizioni al sito: https://www.ausl.re.it/settimanadellaricerca-2025

APPUNTAMENTI DI CARATTERE SCIENTIFICO-DIVULGATIVO PER I CITTADINI E I PROFESSIONISTI

Il tema della prevenzione è al centro dell’evento di apertura della Settimana, intitolato “La Ricerca sui percorsi di prevenzione: esperienze e prospettive”, in programma lunedì 7 aprile dalle 9 alle 14 all’Auditorium del Core. L’evento si concentrerà sull’importanza della ricerca nella prevenzione primaria, secondaria e terziaria, è destinato a professionisti e cittadini ed è a cura delle Strutture di Epidemiologia e Comunicazione del Rischio, Centro Screening Oncologici e dell’Unità di Ricerca ed Evidence Based Practice – Direzione Assistenziale.

Mercoledì 9 aprile si colloca l’appuntamento per tutti i cittadini “La Ricerca in Neuroscienze: ieri oggi e domani”, in programma all’Auditorium Credem dalle 16.30 alle 19 nello storico Palazzo Spalletti Trivelli in via Emilia San Pietro,6 una location straordinaria nel cuore della città. L’evento proporrà, attraverso le testimonianze dei ricercatori, una riflessione sulla ricerca in neuroscienze come strumento per conoscere meglio se stessi e il mondo che ci circonda. L’evento è a cura della Struttura di Neurologia e del Dipartimento Integrato di Salute Mentale, con il supporto del Gruppo Credem.

Giovedì 10 aprile all’Ospedale Civile di Guastalla in Via Donatori di Sangue 1 si terrà un evento formativo rivolto ai professionisti sulla ricerca come opportunità per tutti gli operatori e sul supporto offerto ad essi dall’Infrastruttura Ricerca e Statistica.

Venerdì 11 aprile, dalle ore 14:30 alle 17 all’Auditorium del CORE, viale Risorgimento 80 Reggio Emilia si svolgerà “Il potere delle parole: genere, linguaggi e scienza” a cura del Gruppo di Lavoro del Gender Equality Plan aziendale. L’evento per professionisti e cittadini propone l’intervento di esperti in comunicazione e divulgazione scientifica per riflettere sul linguaggio come strumento per il cambiamento.

Venerdì 11 aprile dalle ore 17 alle ore 19:30 nell’Aula Magna UNIMORE “Pietro Manodori”, viale Allegri 9, si terrà l’evento “Ricerca in Rete: Rete delle Malattie Immunomediate”. Nell’appuntamento scientifico-divulgativo, organizzato insieme alle associazioni, si parlerà della ricerca condotta dalla Rete delle malattie immunomediate, delle progettualità in corso e delle prospettive per il futuro con il contributo delle associazioni di volontariato attive sul territorio. Aprirà l’incontro la Lettura Magistrale del professor Alberto Mantovani, Professore Emerito di Patologia Generale in Humanitas University e Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca.

APPUNTAMENTI CULTURALI E LUDICI RIVOLTI ALLA CITTADINANZA

Martedì 8 aprile alle ore 19 ci sarà la Tombolata della Ricerca al Circolo Arci Pigal di Reggio Emilia, via Petrella 2, organizzata insieme a GRADE – Gruppo Amici dell’Ematologia, una serata di incontro e gioco tra ricercatori e cittadini.

Giovedì 10 aprile al Centro Studio e Lavoro “La Cremeria”, via Tornara 2/B, Cavriago (RE) I Cappelletti della Ricerca Insieme all’Associazione Vittorio Lodini per la ricerca in chirurgia OdV e alla Fondazione E35: un laboratorio culinario e incontro informale/divulgativo per ricercatori e cittadini (posti esauriti).

Sabato 12 aprile, dalle ore 9 alle ore 12 al Catomes Tot, via Guido Panciroli 12 si svolge l’evento “Insieme si fa ricerca: costruire progetti tra ricercatori e cittadini”, incontro ludico per esplorare nuovi modi di fare ricerca insieme. L’evento è a cura del Gruppo di lavoro per la promozione della ricerca partecipata dell’Azienda USL – IRCCS di Reggio Emilia, insieme alle Associazioni di volontariato.

Sabato 12 aprile, dalle ore 17.30 alle 19:30 nel Laboratorio Aperto ai Chiostri di San Pietro, via Emilia San Pietro 44, Reggio Emilia si tiene “Quando la scienza diventa pittura: Piero della Francesca” a cura del Laboratorio di Ricerca Traslazionale insieme ad AIBAT – Associazione Italiana Basedowiani e Tiroidei OdV. Sarà un dialogo tra la professoressa e storica dell’arte Emma Bernini e la ricercatrice Alessia Ciarrocchi. A seguire, incontro con i professionisti della Tiroide e poi APERISCIENCE, un’occasione per incontrare i ricercatori in un contesto informale.

Domenica 13 aprile dalle ore 9 alle 12 al Campus San Lazzaro, via Amendola 2, Reggio Emilia, è prevista l’iniziativa “Passi per la Ricerca” a cura dell’Unità di Ricerca ed Evidence Based Practice e del Dipartimento di Sanità Pubblica, insieme a SELF Atletica Montanari e Gruzza e UISP Reggio Emilia. I cittadini sono invitati a una passeggiata non competitiva per sottolineare l’importanza degli stili di vita sani e dell’esercizio fisico.

Domenica 13 aprile, dalle ore 16 alle 18.30 al Laboratorio Aperto Chiostri di San Pietro, via Emilia San Pietro 44, si svolge “Dove va a finire il mio sangue? Un viaggio tra clinica, ricerca e donazione” a cura del Laboratorio di Biochimica e Metabolomica della Struttura di Medicina Trasfusionale e dell’Unità di Ricerca Qualitativa e Citizen Science insieme alla Fondazione Mondinsieme e associazioni della diaspora dell’Africa sub-sahariana.

APPUNTAMENTI PER I RAGAZZI

Sabato 12 aprile, dalle ore 17 alle ore 18 alla Biblioteca ragazzi Ludoteca Piccolo Principe, via Fazzano 9, Correggio (RE) Piccoli scienziati per grandi scoperte… e altre fantastiche avventure a cura della Biblioteca Medica dell’AUSL – IRCCS di Reggio Emilia e delle Lettrici Volontarie NpL e delle ragazze e ragazzi del Gruppo di Lettura. Un appuntamento di letture e narrazioni per raccontare storie, passioni, sogni e scoperte di persone che hanno vissuto per la scienza.

Tante inoltre le iniziative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. Per 9 classi quarte e quinte elementari di Reggio Emilia verrà riproposta la fortunata iniziativa “Giochiamo alla Ricerca”, laboratorio didattico di introduzione all’attività sperimentale, a cura del Laboratorio di Ricerca Traslazionale.

Due classi di scuola media di Reggio Emilia e Castellarano ospiteranno l’intervento delle ricercatrici del Laboratorio di Autoimmunità, Allergologia e Biotecnologie Innovative sul tema “Il sistema immunitario: un alleato o un nostro nemico”.

Una classe media di Reggio Emilia sarà al Parco San Lazzaro per l’iniziativa “Palestra sotto il cielo dal Cusna al Po”, per un incontro organizzato da LILT e Luoghi di Prevenzione sui corretti stili di vita. Tre classi quinte superiori dell’Istituto Zanelli faranno una visita didattica presso i laboratori di Genetica Medica, di Analisi Chimico-Cliniche Aziendale (LACCA) e di Patologia Molecolare. Sei classi quinte dell’Istituto Zanelli parteciperanno a un incontro sul tema “Il valore della ricerca… ricercare valori”, promosso dall’Unità di Bioetica della Struttura di Medicina Legale e Bioetica e dell’Unità di Cure Palliative. Infine, 8 classi dell’Istituto Spallanzani di Reggio Emilia affronteranno un percorso interattivo guidato da ricercatori e clinical research coordinator, per vivere dall’interno la ricerca clinica farmacologica.