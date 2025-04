Con “L’uomo calamita” della Compagnia Circo El Grito – scritto e diretto e interpretato da Giacomo Costantini con i testi di Wu Ming 2 e le musiche originali di Cirro – si conclude giovedì 10 aprile la stagione teatrale ’24 ’25 del Cinema Teatro Boiardo di Scandiano, curata da ATER Fondazione.

“L’uomo calamita”, spettacolo acclamato da critica e pubblico, è scritto e interpretata dal regista, performer e drammaturgo multidisciplinare Giacomo Costantini condirettore del SIC/Stabile di Innovazione Circense e di Circo El Grito, una delle compagnie di circo contemporaneo più rinomate a livello internazionale, e si avvale delle musiche originali eseguite dal vivo da Fabrizio Baioni “Cirro” e dei testi di Wu Ming 2.

Al centro di questo straordinario spettacolo di circo contemporaneo, illusionismo, musica e letteratura c’è un supereroe che combatte l’assurdità della guerra, tra funambolismi del corpo e della lingua, in una suggestiva messa in scena che fonde i gesti di un circense con le frasi di un racconto e le note di uno spartito. Le spericolate acrobazie e le magie surreali eseguite da Giacomo Costantini, la voce dal vivo di Wu Ming 2 e le musiche di Cirro guidano lo spettatore in una vicenda tra storia e fantasia, quella di un circo clandestino durante la Seconda guerra mondiale.

Circo El Grito

Nasce a Bruxelles nel 2007 dall’incontro tra l’acrobata aerea uruguaiana Fabiana Ruiz Diaz e l’artista multidisciplinare italiano Giacomo Costantini. Considerati tra i pionieri del circo contemporaneo in Italia, la compagnia presenta spettacoli che si muovono al confine fra circo, danza, musica, teatro e letteratura. Dalla Biennale Internazionale del Circo di Bruxelles all’Auditorium Parco della Musica di Roma, El Grito dal 2008 ha prodotto e co-prodotto una ventina di spettacoli replicati più di 2000 volte tra Italia, Belgio, Francia, Spagna, Austria, Germania, Danimarca, Svizzera, Turchia, Russia. La compagnia è riconosciuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Marche come progetto di Primario Interesse Regionale. Nel 2022 Circo El Grito annuncia la nascita del SIC/Stabile di Innovazione Circense, il primo centro internazionale di produzione multidisciplinare dedicato al circo contemporaneo e riconosciuto dal MiC.

Wu Ming 2

Docente di “Teorie pratica della narrazione” presso l’Università di Urbino e l’Università di Bologna, ha scritto insieme al collettivo Wu Ming: Q, Altai, L’Armata dei Sonnambuli, Proletkult, Ufo 78 e svariati altri romanzi editi da Einaudi e tradotti in oltre 10 lingue. Collabora con Circo El Grito dal 2015 allo studio del rapporto tra circo e letteratura.

Cirro

È il progetto musicale solista ideato da Fabrizio Baioni che, per l’occasione, ha riarrangiato i pezzi dell’album “Sequoya Teeth”. Baioni è batterista e autore di Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, Drunken Butterfly, Leda, Bushi, Spirale, Bruxa. Ha suonato per Il Teatro degli Orrori, Marina Rei, Serena Abrami.

Prenotazioni via e-mail all’indirizzo mail info@cinemateatroboiardo.com e telefoniche al numero 0522 854355. Vendita online su Vivaticket.com