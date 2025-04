Torna a Castel San Pietro Terme sabato 12 e domenica 13 aprile VERY SLOW 2025 per un intero fine settimana dedicato al buon vivere, alla sostenibilità, al gusto e alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio. Un evento pensato per rallentare i ritmi, assaporare i sapori autentici e vivere il centro storico attraverso una festa diffusa che unisce cibo, natura, escursioni, mostre, musica e incontri. La manifestazione è promossa dal Comune di Castel San Pietro Terme in collaborazione con l’Istituto “Bartolomeo Scappi”, l’Osservatorio Nazionale del Miele, la Pro Loco e numerose realtà del territorio.

Anche quest’anno per tutto il weekend in programma Very Wine, un percorso di degustazione in città dei vini delle aziende vinicole del territorio, con possibilità di visitare le cantine stesse tramite una navetta gratuita che parte da piazza XX settembre con 4 turni giornalieri ore 15-ore 16-ore 17-ore 18 in collaborazione con AIES. Per partecipare rivolgersi all’infopoint in Piazza XX settembre oppure andare al punto di ritrovo fermata via Manzoni angolo via Volturno.

L’anteprima si terrà mercoledì 9 aprile in Piazza XX Settembre dalle 10.30 alle 14.00 con “Slow Sloorp – Delizie su misura”, un viaggio tra i sapori del Mediterraneo a cura dell’IIS “Bartolomeo Scappi” con la partecipazione degli istituti alberghieri che aderiscono al concorso nazionale “Bartolomeo Scappi”.

Sabato 12 aprile l’inaugurazione ufficiale avrà luogo alle ore 10.00 in Piazza XX Settembre con la partecipazione come madrina dell’evento Giusi Battaglia, nota al pubblico come “Giusina in cucina”, alla presenza delle autorità e con l’accompagnamento musicale del Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme. Per tutta la giornata, dalle 10.00 alle 22.00, il centro storico ospiterà la Fiera Very Slow, con i prodotti tipici delle Cittaslow italiane e delle Città dell’Olio. Piazza Acquaderni sarà invece il cuore della Kids’ Square, la piazza dei ragazzi, con giochi ecosostenibili e laboratori creativi dalle 10.00 alle 20.00. Alle ore 11.00 si inaugura presso la sala espositiva di via Matteotti 79 la mostra fotografica “I colori di Castel San Pietro Terme” con gli scatti di Valter Bernardi, in collaborazione con la Pro Loco, e una degustazione di mieli “Tre Gocce d’Oro” a cura dell’Osservatorio Nazionale del Miele. La mostra resterà aperta fino al 19 aprile. Nel pomeriggio, alle 15.00, partirà dal punto informativo di Piazza XX Settembre la “Wine Walk”, una visita guidata tra le antiche cantine e i vigneti del centro storico a cura della Pro Loco. Dalle 16.30 alle 18.30 la musica della street band “Badabimbumband” animerà le vie del centro. Alle 16.30 Giusi Battaglia presenterà e firmerà copie del suo nuovo libro “Sicilia, acqua e farina” edito da Cairo in Piazza XX settembre, in collaborazione con la Libreria Atlantide a seguire dalle 18.00 alle 22.00 spazio all’Aperislow con DJ set di DJ Cita. Alle 19.30, nel foyer del Teatro Cassero, si terrà l’inaugurazione del teatro rinnovato con la partecipazione delle autorità, degustazioni a base di miele proposte dagli chef Igles Corelli e Stefano Donegaglia, birre artigianali del territorio, e il contributo del Caseificio Comellini, del Consorzio Cipolla di Medicina, del Birrificio Claterna e dell’Istituto “Bartolomeo Scappi”, in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale del Miele. La giornata si concluderà alle ore 21.00 con lo spettacolo teatrale “Eroi a tavola” messo in scena dalla compagnia La Bottega del Buonumore presso il Teatro Cassero.

Domenica 13 aprile si aprirà con la Festa del dono e del baratto nel cortile dell’ex asilo nido di Piazza Galilei, dalle 10.30 alle 17.00, a cura dell’Associazione Vivo Sostenibile APS. La Fiera Very Slow tornerà ad animare il centro storico dalle 11.30 alle 21.00 con la presenza delle Cittaslow italiane e delle Città dell’Olio. Dalle 11.30 alle 20.00 Piazza Acquaderni ospiterà nuovamente la Kids’ Square per i più piccoli. Alle 15.00 prenderà il via una nuova Wine Walk con partenza da Piazza XX Settembre, mentre dalle 17.00 alle 18.30 la street band “BasterdJazz” porterà la sua musica itinerante per le strade del centro. Alle ore 17.00 in Piazza XX Settembre si terrà un talk dedicato a enogastronomia, salute e consumo consapevole con Patrizia Parma dirigente dell’Istituto “Bartolomeo Scappi”, Carlo Catani presidente dell’Associazione Tempi di Recupero, Laura Giorgi giornalista e collaboratrice di Slow Food e Gambero Rosso, con la moderazione di Riccardo Isola giornalista del settimanale SetteSere. Dalle 18.00 alle 21.00 Piazza XX Settembre ospiterà l’Aperislow DJ Set con Rocchi & Lupidi DJ. La chiusura del festival sarà affidata al concerto “Cassero Jazz” con il progetto Cub(an)ism del pianista Aruán Ortiz, in programma alle ore 21.00 al Teatro Cassero e mercoledì 16 aprile ore 21 concerto Celebrating the influences of Gil Scott-Heron con Eric Mingus, Silvia Bolognesi e Griffin Rodriguez. Per entrambe le serate è previsto aperitivo dalle ore 19:30 con degustazione gratuita dei vini locali delle cantine castellane in collaborazione con AIES.