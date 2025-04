Nella prima edizione a Maranello, oltre al consueto evento di orientamento rivolto agli studenti, verrà proposto un laboratorio di orientamento professionale gratuito per adulti da svolgersi nel pomeriggio presso l’aula magna dell’istituto IIS Ferrari.

Sarà una giornata dedicata agli studenti per aiutarli a prendere decisioni informate riguardo al proprio futuro scolastico e alla scelta di una professione. Queste le finalità della prima edizione maranellese dell’evento ‘Innovation Days Maranello – Territorio e Innovazione che si svolgerà venerdì 11 aprile, presso l’Auditorium Ferrari di Maranello, dalle ore 9.00 alle ore 13.10 e nel pomeriggio presso l’Aula Magna IIS ‘A. Ferrari’ dalle 14.30 alle 16.30, si svolgerà l’edizione maranellese di “Innovation Days Territorio e Innovazione”, una giornata dedicato all’orientamento scolastico, promosso dalle Associazioni Uciim Modena-Sassuolo e Viceversa APS in collaborazione con IIS FERRARI di Maranello e con il patrocinio del Comune di Maranello.

L’evento è rivolto agli studenti di quarta e quinta dell’Istituto superiore IIS “A. FERRARI” e aperto agli istituti superiori del Distretto Ceramico (al mattino) oltre che ad insegnanti, educatori e cittadini interessati all’orientamento e alla promozione della cultura imprenditoriale oltre che a guidare i giovani nella scelta del loro futuro professionale con particolare attenzione alla meccanica e motoristica.

“L’evento in oggetto ” sottolinea Alessandra Borghi” rappresenta la 1° edizione dedicata e legata principalmente al mondo dei motori ed e’ una preziosa occasione per gli studenti di comprendere le dinamiche del mercato del lavoro .Punto di forza dell’evento è il dialogo diretto con i professionisti, le realtà imprenditoriali del Distretto e testimonial sportivi che avranno modo di presentare le proprie opportunità di carriera, mettendo in evidenza le competenze più richieste e le prospettive professionali in ambiti come l’industria, il digitale, la metalmeccanica, lo sport e l’innovazione“.

L’evento rappresenta una preziosa opportunità di comprendere le dinamiche del mercato del lavoro e confrontarsi con le molteplici possibilità lavorative offerte dal territorio e non solo. Il suo punto di forza è il dialogo diretto con i professionisti, le realtà imprenditoriali del Distretto e testimonial sportivi che avranno modo di presentare le proprie opportunità di carriera, mettendo in evidenza le competenze più richieste e le prospettive professionali in ambiti come l’industria, il digitale, la metalmeccanica, lo sport e l’innovazione.

IL PROGRAMMA

SVOLGIMENTO EVENTO DEL MATTINO dalle 9.00 alle 13.10

9.00 presentazione: Alessandra Borghi, Presidente dell’Associazione Uciim Modena-Sassuolo Laura Corallo, giornalista e Presidente di Viceversa APS

9.15 Saluti: Luigi Zironi, Sindaco di Maranello

9.30 Salvatore Conti, Dirigente Scolastico IIS “A. Ferrari”

9.40 Alessandro Chiesa | HR Manager Ferrari

“Le caratteristiche essenziali dei giovani talenti: competenze chiave per un futuro di successo“

9.55 Marco Franchini | Psicologo e Psicoterapeuta. “Self Empowerment e Orientamento: come gestire il cambiamento”

10,10 Leonardo Guglielmetti | “Head of Scuola dei Mestieri – Ferrari “I mestieri del futuro nel settore Automotive tra tradizione e AI“

10,25 Giuseppe Boschini | Direttore Fondazione ITS MAKER ACADEMY

“Tra formazione e lavoro. Le opportunità ITS dopo il diploma”

10.40 Edoardo Barbolini | Pilota

“Professione pilota: “mix tra talento e competenze “

10.55 Monica Zanetti | Prima donna meccanico della Ferrari

“Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere”

11.15 Gli studenti dell’IIS Ferrari presentano i loro progetti:

MOTORE FERRARI: Diego Falavigna e Federico Gozzi F1 SCHOLL SCHOOL: Marco Cuccolo, Jacopo Matteo e Stefano Poli EMOBILITY: Gabriele Pacifici (capo team), Raffaele Canzano (pilota), Lorenzo Cacciotti (meccanico), Martina Gualtieri (lavorazioni meccaniche) e Ludovico Tori GIAPPONE: Andrea Lambertini, Riccardo Bartolini, Antonio Jacopo Corrado PCTO TRANSNAZIONALE: Martino Plà e Matteo Gabriele Voican per la Spagna – Karim Ahmed e Hu Hao Peng per il Portogallo PCTO: Luca Olivieri e Cangiano Alessia PCTO MATERIALI COMPOSITI presentato dallo studente: Carnevali Leonardo (progettista)

12.00 Tavola rotonda: “Formazione Territorio e opportunità di lavoro. Istituzioni Associazioni e industrie del territorio a confronto”. Tra i partecipanti:

Associazione le officine del futuro:

Simona Beccarisi – Vania Spezzani – Mariachiara Ruggeri – ITS MAKER ACADEMY MODENA.

Elena Vannacci Area Orientamento UMANA S.p.A.

Elisa Veronese e Isotta Dazzi – GI-GROUP Referenti ricerca ai profili specializzati blue collar

Ex studenti e nuove esperienze di studio e lavoro:

Federico Bortolotti, percorso post diploma ITS Motori endotermici ibridi ed elettrici

Andrea Comincini, percorso post diploma ITS veicolo elettrico ibrido e connesso

Gabriele Carretti percorso post diploma ITS veicolo storico e della produzione di veicoli speciali

Diego Falavigna studente UNIMORE

Dulce Galeote, laureata in “Stylist engineering (transportation design)”

Antonino Martino Cantali, Operatore CNC

Antonino Petrillo Capoufficio Lumetti

12.50 Premiazioni degli studenti più meritevoli dell’Istituto Ferrari da parte dei referenti

PANCHINA ROSSA, prof.ssa Anna Maria Carluccio e Maria Rita Zarrella

OLIMPIADI DELLA CHIMICA, prof.ssa Giovanna Sena

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA, prof. Simone Tonelli

RETE E MOBILITY, prof.ssa Antonietta Pontoriero

CAMBRIDGE Certificazioni linguistiche, prof.ssa Anna Maria Tulimiero

PON PCTO TRANSNAZIONALE, prof.ssa Barbara Scandurra

SVOLGIMENTO EVENTO DEL POMERIGGIO dalle 14.30 alle 16.30

I SOGNI CORRONO VELOCI – DA ASCARI A VILLENEUVE: NON CHIAMATELO SOLO TALENTO

Nel pomeriggio avrà luogo, presso l’aula magna dell’IIS “A. Ferrari” di Maranello, un laboratorio pratico esperienziale di orientamento al lavoro nel settore automotive con la partecipazione di agenzie interinali del territorio e rivolto ai cittadini interessati al tema dell’orientamento al lavoro. Il laboratorio, che si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e sarà condotto da Laura Corallo, giornalista e formatrice, consentirà ai partecipanti di acquisire la tecnica per scoprire e compilare il proprio Ikigai e le sue aree: Talento, Vocazione, Scopo della vita e Professione. L’Ikigai è uno strumento di origine giapponese utilizzato nei percorsi di orientamento per la costruzione del progetto di vita e/o professionale e che aiuta ad individuare il proprio senso di scopo e significato del nostro percorso.