Giornata di formazione dedicata all’educazione d’Impresa per gli studenti delle classi terze del C.F.P. NAZARENO. CONFCOMMERCIO dopo una uguale iniziativa dello scorso 25 novembre 2024 con gli studenti dell’ITIS MEUCCI, rinnova il suo impegno per avvicinare i giovani al mondo delle imprese, al cosiddetto mondo delle p.iva incontrando ora gli studenti del C.F.P. NAZARENO.

I ragazzi del terzo anno avranno l’opportunità di approfondire il tema del lavoro autonomo, CONFCOMMERCIO guiderà gli studenti attraverso le principali tappe di avvio e gestione di un’impresa, mostrando come il mondo imprenditoriale possa rappresentare un mezzo per realizzare le proprie passioni e ambizioni. A testimoniare questa possibilità sarà presente un imprenditore, Remo Distasio della Pizzeria THE KISS di Carpi, che condividerà la propria esperienza dimostrando che trasformare un’idea in un’impresa reale è possibile.

“Crediamo sia importante avvicinare i giovani al mondo dell’impresa, mettendo a loro disposizione strumenti pratici e supportandoli nella realizzazione concreta dei loro progetti” – sottolineano Andrea Baraldi di Confcommercio e la prof.ssa Simona Melli del C.F.P. NAZARENO.