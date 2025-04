Il Comune di Scandiano prosegue nel suo impegno per la promozione della cultura della pace e dei diritti umani, aderendo ufficialmente alla campagna nazionale “R1PUD1A” promossa da EMERGENCY. Questa iniziativa, ispirata all’Articolo 11 della Costituzione Italiana, riafferma il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e sottolinea l’importanza di costruire un mondo basato sulla diplomazia e sulla cooperazione tra i popoli.

EMERGENCY, con la sua trentennale esperienza nel fornire assistenza medico-chirurgica alle vittime dei conflitti, sottolinea come il 90% delle vittime di guerra siano civili e come sia fondamentale impegnarsi per abolire la guerra e promuovere la pace.

Prossimi appuntamenti a Scandiano:

Sabato 12 aprile: Alle ore 11, presso il Municipio in corso Vallisneri, verrà srotolato un grande striscione verticale con il messaggio “L’Italia R1pud1a la guerra”, lanciato da EMERGENCY a livello nazionale. L’evento sarà accompagnato da canti pacifisti.

Sabato 10 maggio:

Ore 9 – 10:30: Presso l’Istituto Gobetti, la classe 5A avrà l’opportunità di incontrare Simonetta Gola, responsabile della comunicazione di EMERGENCY e moglie del fondatore Gino Strada. L’incontro sarà un momento di dialogo e riflessione sul tema della pace e dell’impegno civile.

Ore 10.30: presso la scuola media Matteo Maria Boiardo inaugurazione della mostra “Un poster per la pace”, testimonianza dell’impegno e della sensibilità delle nuove generazioni verso queste tematiche.

Ore 11: Nella Sala del Consiglio Comunale, Simonetta Gola parteciperà a un confronto pubblico sul tema della pace, moderato da un giornalista. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’importante occasione per approfondire le tematiche legate alla nonviolenza e alla solidarietà internazionale.

Durante la giornata: Davanti alla Sala del Consiglio sarà allestito un banchetto informativo di EMERGENCY, dove i cittadini potranno conoscere più da vicino le attività dell’organizzazione e le modalità per sostenere i suoi progetti.