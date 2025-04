Al Dipartimento di Economia “Marco Biagi” (DEMB) di Unimore, martedì 15 aprile, alle ore 15.00 (Aula Magna est), il Prof. Giuliano Amato terrà la lectio magistralis di chiusura del corso di Diritto dell’economia digitale – Modulo Jean Monnet, per l’anno accademico 2024/25, dal titolo “Protezione dei dati personali e tutela della concorrenza. Il caso Facebook in Germania”.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, tratterà un tema centrale per la regolazione dei mercati digitali. L’avvio dei lavori sarà preceduto da un saluto istituzionale del Prof. Tommaso Fabbri, Direttore del DEMB. Per partecipare è necessario iscriversi al link: https://forms.gle/6iSpXKxqZAk2SMdx5

«In un’economia data-driven, nella quale i dati personali rappresentano una risorsa fondamentale per la gestione delle imprese e l’assunzione di decisioni strategiche» afferma il Prof. Simone Scagliarini, ordinario di Diritto costituzionale e pubblico nel Dipartimento di Economia “Marco Biagi” e Coordinatore scientifico del progetto ECODIGITAL – Analysing the EU legal framework of Digital Economy and unfolding its potential, cofinanziato dall’Unione europea «una corretta dinamica concorrenziale del mercato richiede necessariamente un uso di quei dati conforme alla normativa sulla privacy. In questo senso, le discipline europee sulla concorrenza e sulla protezione dei dati convergono verso un unico obiettivo e le Autorità Antitrust si trovano ad applicarle entrambe congiuntamente. È quanto avvenuto in Germania, in una controversia che ha portato alla condanna di Facebook a una rilevante sanzione pecuniaria, a seguito di una querelle giudiziaria conclusa con la parola definitiva della Corte di giustizia dell’Unione europea».

Il Prof. Giuliano Amato ha rivestito numerosi e prestigiosi incarichi istituzionali, da Ministero del Tesoro e dell’Interno a Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e, più di recente, giudice e poi Presidente della Corte costituzionale.

L’Ordine degli Avvocati e l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno attribuito ai partecipanti all’evento crediti per la formazione professionale continua degli iscritti.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del progetto www.ecodigital.unimore.it o contattare lo staff del progetto all’indirizzo ecodigital@unimore.it