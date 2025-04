L’ex Caffarri di Reggio Emilia, bellissima location di recupero urbano, oggi spazio polivalente, ha ospitato l’evento finale di Bellacoopia University, il corso universitario realizzato in collaborazione con Unimore.

Alla dodicesima edizione hanno partecipato oltre settanta studenti che durante il percorso formativo hanno appreso le specificità dell’impresa Cooperativa, e divisi in gruppi di lavoro hanno elaborato business Plan partendo dalle sfide lanciate dalle cooperative tutor, ArcheoSistemi, Coopservice, CIRFOOD, Conad Centro Nord TR Media, Progeo, Proges, guidati da Daniela Cervi e Nicola Siliprandi di Legacoop.

Innovazione, sostenibilità, servizi evoluti per le persone. Questi i temi dei progetti elaborati presentati con grande abilità.

I sette progetti: Safe Motion (sviluppo di soluzioni innovative per la salute e la sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di ridurre il rischio di infortuni e migliorare la qualità della vita dei lavoratori), GreenGAS ( promozione di pratiche sostenibili e innovative nell’allevamento bufalino, un settore tradizionale della Campania); A Tal Deg! (produzione di contenuti audio e video, in particolare podcast, per offrire approfondimenti su tematiche di rilevanza sociale, con un focus iniziale sulla genitorialità); InterGen (servizio intergenerazionale volto a favorire lo scambio di competenze tra giovani e anziani, attraverso una community digitale e fisica); EcoClean (produzione di detergenti per la casa e la persona, altamente sostenibili e tecnologicamente avanzato); TaskGroup (gestione dei progetti e delle risorse aziendali per una migliore efficienza organizzativa).

Hanno partecipato all’evento il prorettore Giovanni Verzellesi, Mario Mazzoleni e Gianluigi Contin per l’analisi dei progetti, Simone Gamberini, Daniele Montroni e Edwin Ferrari rispettivamente pres. Legacoop Nazionale, regionale ed Emilia Ovest, Gianluigi Granero e Barbara Lepri, direttore nazionale e direttrice regionale.

Il corso Bellacoopia University dà diritto a 6 CFU a tutti gli studenti partecipanti, e trasmette ai giovani i valori di socialità, eticità, mutualità, imprenditorialità e impegno civile attraverso la conoscenza dell’esperienza cooperativa.