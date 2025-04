Domenica, 13 aprile, alle 17.30 viene proposto al Teatro Bismantova il docufilm – concerto “1.200.000 PASSI, in viaggio con Paolo Rumiz”. Paolo Rumiz raccoglie storie per scriverne, Alessandro Scillitani le mette in film. Dieci anni camminati insieme, un documentario antologico, un diario di racconti a passo lento, che parte dall’abbandono delle montagne di Aspromonte, ripercorre il leggendario viaggio in Topolino sui Monti naviganti, naviga il grande fiume Po.

E poi via verso Est, in direzione opposta alle rotte dei migranti, per dire della fragilità dei nostri tempi, raccontata con uno sguardo ai mari, ai Balcani e alle tensioni del mondo. E ancora in viaggio attraverso l’Europa, in barca a vela sull’Egeo, sui treni a scartamento ridotto verso i luoghi delle guerre di ieri e di oggi, a piedi per le vie di Roma, lungo l’Appia Antica e la Postumia, alla ricerca di dialoghi perduti per chiedersi dov’è oggi Europa. Forse nei canti, nelle musiche, di cui Paolo Rumiz è stato spesso voce narrante, in orchestre di giovani europei, tra violini costruiti con i legni delle barche dei migranti. Le immagini sono accompagnate dalla voce narrante e dalla colonna sonora di Alessandro Scillitani, eseguita dal vivo con Marco Macchi al pianoforte, Tommi Prodi alla chitarra, Stefano Ferrari al violino e Mimmo Fontana alle ritmiche.

Prezzo: intero 12 euro, ridotto 10 euro. Informazioni: www.teatrobismantova.it, tel. 0522 611876, 348 8570060.