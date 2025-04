Centinaia di messaggi di cordoglio per Carla Rinaldi sono arrivati in questi giorni da tutto il mondo alle persone, agli enti e alle istituzioni dell’arcipelago del Reggio Emilia Approach. Qui alcuni tra i tanti messaggi arrivati a Fondazione Reggio Children, l’ente a cui Carla Rinaldi ha dedicato questa ultima parte della sua ricca e feconda vita.

SUÀREZ-OROZCO: “L’IMMAGINE PIÙ FORTE, PRESENTARLA A PAPA FRANCESCO”

Dagli Stati Uniti, Marcelo Suárez-Orozco, Chancellor alla University of Boston, Massachusetts e membro dell’Executive Council dell’Accademia Pontificia di Scienze sociali e la moglie Carola Suárez-Orozco Professoressa in Residence alla Harvard Graduate School of Education e direttrice della Immigration Initiative ad Harvard hanno mandato un video messaggio.

“Siamo profondamente tristi per la perdita della nostra amata Carlina. – dice Carola Suàrez-Orozco – In un mondo spesso indifferente e crudele, Carlina progettava con passione, curiosità e spirito intraprendente, per prendersi cura dell’infanzia. Sarà sempre una ispirazione per guardare all’infanzia e una mancanza”.

“Amici di Reggio Emilia – continua Marcelo Suárez-Orozco – vi mandiamo i nostri pensieriin questo momento di perdita e celebrazione della nostra amata Carlina.

Negli anni di tanti progetti insieme, l’immagine più forte e averla presentata a Papa Francesco, in Vaticano, quando ha guardato Francesco con il suo sguardo affettuoso, con tanta speranza e tanto amore. Papa Francesco era stato anche molto contento, lo scorso anno, di sapere che il pensiero di Reggio Children fosse con Carlina al centro del lavoro al Summit sulla Climate Resilience. Ci mancherà per sempre e mandiamo un messaggio di affetto a tutti i nostri amici a Reggio”.

MITCHEL RESNICK: “PER LEI EDUCAZIONE E POLITICA INTERDIPENDENTI”

Stati Uniti, direttore Lifelong Kindergarten presso il MIT di Boston, Comitato scientifico Fondazione Reggio Children

“Per Carla i bambini sono il presente. È sempre stata ispirata dall’immaginazione dei bambini, dalla loro curiosità e creatività. Visitando con lei le scuole dell’infanzia mi ha ispirato per dare vita al Lifelong Kindergarten, per la creatività di persone di ogni età.

Lei ha sempre creduto nella possibilità delle persone di esprimersi nell’opportunità di pensare in 100 modi diversi, condividere in 100 modi diversi, esprimersi in 100 modi diversi, apprendere in 100 modi diversi.

Ricordo quando alcuni anni fa al meeting della Lego dove si ragionava per un giorno intero su gioco e apprendimento, alla fine del giorno Carla si alzò e incrociò le mani aperte e disse ‘gioco e apprendimento sono come due ali di una farfalla sono interdipendenti’. E molte molte altre cose sono interdipendenti: gioco e apprendimento, arte e scienza, scuola e comunità, educazione e politica. Per Carla le scelte di educazione erano sempre scelte politiche. Le prime scuole aprirono nel 1945, come risposta al fascismo. Oggi, in questi tempi così difficili, abbiamo bisogno la saggezza di Carla e delle sue idee, il suo rispetto, la giocosità, la sua gentilezza, più di oggi altra cosa, e personalmente sentirò molto profondamente la mancanza della nostra cara amica Carlina, come anche al mondo mancherà”.

IL NOBEL HECKMAN: “ANIMA DEL REGGIO EMILIA APPROACH”

James J. Heckman, Premio Nobel, Direttore del CEHD e membro del comitato scientifico di Fondazione Reggio Children insieme con Alison Baulos, 2000 Executive Director

“Il Center for the Economics of Human Development alla Università of Chicago piange la scomparsa di Carla Rinaldi, giustamente definita l’Anima del Reggio Emilia Approach. Il suo lavoro e quello di Fondazione Reggio Children ha ispirato il mondo e promosso la causa del miglioramento dello sviluppo dell’infanzia. Le sue intuizioni e la sua leadership ci mancheranno molto”.

LESTER-IRABINNA RIGNEY: “I BAMBINI MAORI LA ABBRACCIANO”

Professor Lester-Irabinna Rigney PhD (He/him/his) Co-Chair Pedagogies for Justice Group, Centre for Research in Educational and Social Inclusion, Education Futures, Università del South Australia Magill Campus. Membro del comitato scientifico di Fondazione Reggio Children

“Messaggio pubblico che lascio in sua memoria dalla regione del mondo del Pacifico. La professoressa Carla Rinaldi è stata la massima difensora dei diritti dei bambini. Se lei non è più, i figli del mondo risorgeranno. I bambini aborigeni e maori del Pacifico e tutti i bambini dell’Oceania stringono le braccia intorno alla città di Reggio Emilia e all’Italia”.

THE LEGO FOUNDATION: “UNA LEADERSHIP VISIONARIA”

The Lego Foundation ha scritto sul proprio profilo di LinkedIn:

“Oggi piangiamo profondamente la scomparsa di Carla Rinaldi, presidente della Fondazione Reggio Children e pioniera dell’educazione della prima infanzia. In qualità di vincitrice del Premio LEGO del 2015, l’eredità di Carla continuerà a ispirare le generazioni future e il nostro lavoro alla LEGO Foundation per sostenere tutti i bambini, ovunque.

Mentre ci sforziamo di creare ambienti arricchenti che sostengano lo sviluppo dei bambini e facilitino i loro percorsi di apprendimento, onoriamo la dedizione di tutta la vita di Carla nel promuovere l’amore per l’apprendimento e nel difendere i diritti dei bambini. La sua leadership visionaria e la sua dedizione all’apprendimento incentrato sul bambino hanno lasciato un segno indiscutibile su innumerevoli bambini, genitori, educatori e responsabili politici in tutto il mondo.

Grazie alla partnership di lunga data con Reggio Children, la LEGO Foundation ha abbracciato la convinzione di Carla che l’istruzione debba rispettare l’individualità di ogni bambino in quanto apprendista potente. Il suo impegno nel coltivare la curiosità, la creatività e i “cento linguaggi” dell’infanzia ha plasmato un approccio trasformativo all’apprendimento, consentendo ai bambini di esplorare e interagire con il mondo che li circonda.

Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Carla e alla comunità reggiana. Il suo spirito rimarrà sempre un faro di ispirazione per tutti coloro che credono nel potere del gioco e dell’educazione per ogni bambino”.

ALTRI VIDEO SALUTI DA SVEZIA, SPAGNA E SUDAFRICA sono pubblicati sul canale You Tube di Fondazione Reggio Children