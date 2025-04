Mercoledì 30 aprile al Teatro Bismantova va in scena una serata davvero imperdibile nell’ambito degli eventi di accompagnamento verso il Giro d’Italia, che vivrà a Castelnovo Monti un momento storico il 21 maggio, con l’arrivo nel centro del paese dell’11^ tappa, la Viareggio – Castelnovo Monti appunto.

Mercoledì saranno protagonisti di un avvincente talk show in teatro i telecronisti Rai del Giro d’Italia: a raccontare le loro esperienze di sport e di vita, con tanti aneddoti collegati al Giro d’Italia saranno Francesco Pancani, prima voce di ogni tappa, Davide Cassani, commentatore tecnico, ex ciclista ed ex Ct della nazionale italiana di ciclismo, e Fabio Genovesi, scrittore e fine conoscitore della storia e della cultura italiana che accompagna i telespettatori nelle dirette raccontando le bellezze, le eccellenze e la storia dei luoghi attraversati dalla Corsa rosa lungo le strade della penisola. La serata sarà condotta da Luca Simonelli. È attesa la presenza anche di altri personaggi del Ciclismo italiano. Sarà un’occasione unica non solo per gli appassionati dello sport della bicicletta, ma anche per tutti coloro che amano il territorio dell’Appennino Reggiano e dell’Italia.

La Rai ha iniziato a trasmettere il Giro d’Italia fin dagli anni ’60: nel 1963 debuttò anche la storica trasmissione Processo alla tappa creata e condotta da Sergio Zavoli, con ospiti “fissi” quali Gianni Brera o Vito Taccone. Una trasmissione che, insieme alle cronache del tempo, evidenziò da subito la connessione strettissima tra il racconto del Giro e il racconto dell’Italia stessa, del costume e dei luoghi ben al di là della semplice cronaca sportiva. Negli ultimi anni il “trio” composto da Pancani, Cassani e Genovesi ha mostrato quanto questa modalità di racconto della corsa possa essere moderna, avvincente e coinvolgente, dando un giusto valore ai territori attraversati dal Giro.

L’evento è gratuito, aperto a tutti, con la presenza limitata alla capienza del teatro fino ad esaurimento dei posti: è possibile e consigliato prenotarsi al link https://shorturl.at/wdayk.