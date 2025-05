Un primo stanziamento di 150.000 euro anticipato dalla Provincia per consentire il ripristino nei tempi più rapidi possibili del transito in sicurezza, anche per moto e biciclette, sul tratto terminale della Sp 18 e la rimozione del divieto già dal 20 maggio. L’avvio dei lavori è infatti programmato per martedì 13 maggio – ovviamente compatibilmente con le condizioni meteo – e si conta di ultimarli entro una settimana, con la contestuale, immediata rimozione del divieto.

E’ quanto ha deciso oggi il presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, che non appena è stato informato dal sindaco di Ventasso delle preoccupazioni di cittadini ed operatori economici, insieme al Servizio Infrastrutture ed al consigliere provinciale delegato per la Montagna, Elio Sassi, si è immediatamente mosso per individuare una soluzione che salvaguardasse la sicurezza e contestualmente desse immediata certezza a un comparto strategico per l’Appennino come quello turistico.

Il piano operativo – che è stato condiviso oggi con lo stesso sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti – prevede lavori di ripresa degli avvallamenti, dei tagli longitudinali ed in particolare nella messa in sicurezza provvisoria del tornante della fontana.

Sullo stesso tratto sono inoltre in fase di progettazione ulteriori interventi già programmati, per un importo complessivo di quasi un milione di euro, che inizieranno entro l’estate, riguardanti il ripristino di vari tratti dei muri di sostegno di valle in sasso con l’inserimento di nuove barriere stradali su cordoli.

“Investiremo dunque complessivamente oltre 1 milione e 100.000 euro per la manutenzione straordinaria di una direttrice strategica per il nostro Appennino e i collegamenti con la Toscana, anticipando immediatamente le risorse necessarie per il ripristino delle condizioni in sicurezza di una strada fortemente danneggiata dalla stagione invernale e dalle intense piogge di queste primavera”, aggiunge il presidente Zanni sottolineando come “tutti gli interventi siano frutto di un percorso condiviso con gli amministratori per dare una risposta puntuale e celere alle istanze di cittadini ed operatori economici del territorio preoccupati dall’introduzione del divieto, perché ciò che interessa agli amministratori reggiani è risolvere concretamente i problemi, non cercare spazio sui giornali con polemiche fini a se stesse”.

“Desidero ringraziare la Provincia per la tempestività con cui si è fatta carico della situazione, mettendo in campo una soluzione adeguata e di immediata realizzazione, che trova il nostro pieno sostegno”, commenta il sindaco di Ventasso Enrico Ferretti. Soddisfazione anche da parte del consigliere delegato per la Montagna Elio Ivo Sassi “per gli interventi individuati grazie ad un bel gioco di squadra, al pragmatismo e forza della politica e di conferma dell’attenzione che da sempre mostra la Provincia per il nostro Appennino”.