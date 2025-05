Torna il Maggio Fioranese nel suo ‘format’ tradizionale, dal 9 maggio al 2 giugno 2025, con un ricco calendario di eventi, ospiti, buon cibo e musica, dislocati tra piazza Ciro Menotti, via Vittorio Veneto, teatro Astoria e Villa Cuoghi.

La rassegna, organizzata da oltre vent’anni dal Comitato ‘Fiorano in festa’, propone per il 2025 una ventina di appuntamenti culturali, artistici, musicali e di intrattenimento, tra cui il festival ludico ‘Spezzacon’, domenica 11 maggio, e la 1° Festa del buselein (il bensone di Fiorano) con la gara ‘M’inzuppo’, che metterà alla prova le ricette di famiglia, giudicate, tra gli altri, dallo chef stellato Mattia Trabetti del ristorante Alto di Fiorano. Saranno presenti anche gli allievi della Scuola alberghiera di Serramazzoni che prepareranno i buselein.

Il Comitato Fiorano in Festa torna poi ad animare il centro di Fiorano, insieme a Radio Antenna 1, il 21 giugno con la 6° edizione del Quarantenna Uno Festival, dalle 18 fino all’1.30, con gruppi musicali, dj set e il concerto di Graham Coxon, fondatore dei Blur, nell’unica data italiana del suo tour.

Tutti gli eventi sono realizzati in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, Gp Eventi, Radio Antenna Uno, Centro Culturale Via Vittorio Veneto, con diverse associazioni del territorio e grazie al sostegno di associazioni di categoria e sponsor.

Dai concerti, alla danza, dal liscio al rock, dai mercatini allo street food, dagli incontri culturali alle cene benefiche, il programma del Maggio Fioranese 2025 permette di intercettare proposte differenti per accontentare tutti i gusti.

“Come tutti gli anni, il Maggio è un grande sforzo corale del Comitato, dell’Amministrazione, delle associazioni e degli sponsor che ringraziamo, con l’obiettivo di riportare le persone in piazza per godere di una sana socialità e rinsaldare così i legami di comunità. – sottolinea il sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini – Anche la gratuità di quasi tutti gli eventi non è oggi una cosa scontata, con la carenza di risorse e l’aumento dei costi. Per molte famiglie queste iniziative gratuite sono momenti importanti di incontro e anche crescita culturale che altrimenti non avrebbero occasione di godere. Dobbiamo essere orgogliosi, ognuno per il suo pezzo, di potere proporre un programma così vario e di qualità”.

“E’ un lavoro di squadra che si concentra sul centro di Fiorano, ma che intende, nei prossimi anni, allargarsi fino al centro commerciale di piazza Salvo d’Acquisto. – dichiara l’assessore agli eventi e commercio, Sergio Romagnoli – Oltre agli spettacoli, abbiamo voluto offrire, ogni fine settimana, l’occasione per intrattenersi con mercatini tematici (artigianato, creatività, vinili, pet ed enogastronomia) lungo via Vittorio Veneto, che valorizzeranno anche la presenza dei commercianti del centro. In piazza Martiri Partigiani Fioranesi, poi, dal 17 maggio si potrà gustare nei fine settimana gnocco e tigelle in collaborazione con la Sfoglia. Importante anche la collaborazione con l’associazione Amici per la vita: il 1° giugno nella serata di spettacolo comico ‘Una risata per la vita’ per la sensibilizzazione sull’Hospice ‘Casa Giuly che sarà realizzato a Spezzano, e, il 18 maggio, nella raccolta fondi in occasione della 1° Festa del buselein, dove grazie al ‘Panificio al furner’ saranno messi in vendita a scopo benefico i bensoni.”

“Anche il teatro Astoria partecipa al Maggio con due eventi culturali: domenica 11 maggio, al mattino, ci sarà l’incontro ‘Educarci ai sentimenti”, dialogo tra gli psicoterapeuta Ameya Gabriella Canovi e Alberto Pellai per esplorare le modalità con cui ci rapportiamo con noi stessi e gli altri – spiega l’assessore alla Cultura, Marilisa Ruini – Venerdì 30 maggio vedrà invece spettacolo musicale inedito con Antonella Ruggiero e Annalisa Vandelli. Fuori dal programma del Maggio, inoltre, il 16, l’Astoria ospiterà la data zero del tour di Eugenio Finardi”.

“Quest’anno anche Spezzacon si unisce al Maggio, l’edizione 2025 si svolgerà nel centro di Fiorano, domenica 11 maggio, dalle 10 alle 19 e sarà dedicata al tema del ‘Gioco in famiglia’, con tavoli di gioco di ruolo e da tavolo, presenza di importanti autori di giochi, esibizioni con spade laser e tradizionali e una tavola rotonda di riflessione sul valore educativo del gioco.” – spiega Luca Busani, assessore allo Sport e tra gli organizzatori di Spezzacon.

“La collaborazione con il Comune ha permesso di costruire un ricco calendario di eventi per giocare, riflettere, condividere in un clima di gioia. – racconta Roberta Pè, presidente del Comitato ‘Fiorano in festa’ – Si parte venerdì 9 maggio con un fine settimana dedicato alla Festa hispano-americana con street food, musica e tradizioni tra Spagna Argentina e Messico. Poi il 17 maggio ci saranno i Rats in concerto e la sera del 18 maggio ‘Una Festa’ per giovani by Lucke & Pole con djset e lancio magliette ‘mattone’. Per accontentare anche altri gusti, sabato 24 maggio, proponiamo in piazza Mirko Casadei e la sua orchestra per una serata di liscio e racconti, domenica 25 maggio lo spettacolo di danza della GS Libertas di Fiorano. L’unico evento a pagamento del Maggio, sarà a teatro, con lo spettacolo, in prima nazionale, ‘Per un’era d’amore’, che ormai è quasi sold out.

A Villa Cuoghi poi tutti i sabati di maggio, dalle 21, ci sarà l’animazione di ‘Quartiere Latino’ con le scuole di ballo del territorio e al giovedì sera le cene-spettacolo di ‘Note di gusto’ in collaborazione con il Circolo Nuraghe e l’associazione Tutto si muove, a cui andrà il ricavato dell’iniziativa. Le serate con menù regionali saranno allietate da ‘Rubabandiera quartet’. Ricordo infine due concerti: il 31 maggio ospiteremo Alberto Bertoli e i Tazenda, mentre il 2 giugno si terrà in piazza uno spettacolo celebrativo per i 90 anni di Gino Paoli e Ornella Vanoni, con Paolo Notari e Valeria Visconti”.

“Anche al Centro di Via Vittorio Veneto si terranno due eventi, a conclusione della stagione di appuntamenti – aggiunge Gian Carla Moscattini del Comitato ‘Fiorano in festa’. Il 18 maggio ci sarà un pomeriggio dedicato a Donizzetti e alle sue arie più conosciute, mentre il 25 maggio il maestro Gen Llukaci, direttore artistico del Centro, festeggerà i suoi 50 anni con il violino, insieme a tanti amici musicisti, con un concerto che vedrà la partecipazione di importanti artisti”.

“Per il Quarantenna Uno Festival, il 21 giugno, abbiamo scelto un ospite internazionale, Graham Coxon, fondatore dei Blur, icona della musica inglese anni’90 – afferma Alessio Menichetti di Radio Antenna 1 – che si esibirà insieme a Rose Elinor Dougall. Sarà un concerto di respiro internazionale, gratuito, in piazza Ciro Menotti, anticipato da concerti su diversi palchi diffusi per il centro di Fiorano tenuti da artisti locali. Ci sarà anche un punto ristoro in collaborazione con Fiorano Free Music e i food truck per chi vuole mangiare”.

”Come Lapam – aggiunge Stefano Roncaglia – abbiamo un ruolo attivo nell’iniziativa del 18 maggio dedicata al bensone dove viene valorizzato il mestiere tradizionale del panettiere, in linea con i valori della nostra associazione.”

Per Ilda Golashi di CNA “Il programma del Maggio Fioranese 2025 è veramente interessante adatto a tutte le età e per tutti i gusti.”