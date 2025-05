Si terrà a Sassuolo nella mattinata di sabato 10 maggio a partire dalle ore 9.00 la 57a Assemblea degli Associati di Avis Emilia-Romagna, che quest’anno sarà elettiva. A condurre la giornata e a leggere la Relazione del Consiglio sarà il Presidente uscente Maurizio Pirazzoli.

Sono previsti tra gli altri gli interventi del Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, del Direttore del Centro Regionale Sangue Rino Biguzzi e dei rappresentanti delle Associazioni del dono e dei pazienti talassemici dell’Emilia-Romagna.

A chiusura della mattinata si terrà un Recital dell’attrice Donatella Allegro sui quattro anni di mandato delle aree di lavoro associative.

I dati regionali relativi la raccolta e alle iniziative realizzate

Priorità di Avis Emilia-Romagna, attraverso le proprie attività e al lavoro delle aree tematiche, sono la promozione di corretti stili di vita, della sessualità responsabile e consapevole, dell’alimentazione equilibrata, della pratica dello sport, della solidarietà intergenerazionale, della lotta al bullismo e alle varie forme di discriminazione.

La sede regionale è a Bologna. Le altre sedi sono nelle 9 Province (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini) e in 313 Comuni. Queste gestiscono la chiamata dei donatori e la raccolta di sangue e plasma autonomamente o in collaborazione con la struttura pubblica.

I soci Avis in Emilia-Romagna sono circa 156.000 e i donatori effettivi poco più di 151.000.

Nel corso dell’anno sono state donate 197.000 unità di sangue intero e 62.000 unità di plasma, utilizzate dal Servizio Sanitario Regionale per i pazienti che necessitano di sangue o per la produzione di farmaci plasmaderivati indispensabili per la cura di numerose patologie.

La solidarietà di Avis Emilia-Romagna non resta confinata nella regione: ogni anno circa 8.000 unità di sangue vengono destinate agli ospedali di quelle regioni che non raggiungono l’autosufficienza: Toscana, Lazio, Campania e Sicilia, dove è in essere un accordo permanente con la sede decentrata delle Officine ortopediche del Rizzoli a Bagheria (PA).

Nel 2024, 500.000 unità di fattore VIII per la coagulazione che eccedono al fabbisogno nazionale sono partite sotto il coordinamento del Centro Nazionale Sangue per aiutare i pazienti emofilici della Striscia di Gaza.

Altri progetti internazionali di solidarietà sono in corso con l’invio di farmaci plasmaderivati all’Ospedale pediatrico di El Salvador.

Purtroppo si è dovuta interrompere la collaborazione con l’Ospedale di Kabul, a causa del ritorno al potere del regime dei Talebani.

Avis Emilia-Romagna cerca sempre nuovi modi di avvicinare volontari e donatori, sperimentando progetti e linguaggi.

Come la raccolta di capelli per realizzare parrucche per pazienti oncologiche e dermatologiche. Tante persone ci hanno conosciuto e si sono avvicinate all’Associazione.

Il canale Tik-Tok appena nato vede la collaborazione dei nostri volontari e comunicatori under 25 in tutta la regione.

Le ragazze e i ragazzi SCU del 2024 sono 22 distribuiti nelle nostre sedi, la formazione è congiunta con di Admo perché crediamo che il valore dono vada oltre singola Associazione. Molti volontari SCU degli anni passati sono rimasti noi come attivisti o collaboratori.