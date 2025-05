Il Maggio Fioranese parte con i sapori, le tradizioni e tutto il calore di Spagna, Argentina e Messico. Da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025 in piazza Ciro Menotti sarà “Fiesta hispano americana”: cucina tipica, spettacoli dal vivo di flamenco e folklore argentino, musica piena di energia per una festa da non dimenticare. Venerdì la piazza di Fiorano si anima dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle 11 alle 22.

Per un po’ di shopping, sabato 10 (dalle 18 alle 23) e domenica 11 maggio (dalle 10 alle 21), lungo via Vittorio Veneto, ci saranno anche i mercatini dell’artigianato e della creatività, con Magic Market. Una selezione oggetti unici e particolari, fatti a mano e prodotti ricercati.

Domenica 11 maggio, al teatro Astoria, è in programma il primo evento culturale del Maggio. Sul palco due noti esperti di relazioni, la psicologa Ameya Gabriella Canovi e il medico psicoterapeuta Alberto Pellai che dialogheranno tra loro per esplorare le modalità con cui ci rapportiamo con noi stessi e gli altri, partendo dai loro ultimi saggi (“Dentro di me c’è un posto bellissimo” e “Allenare alla vita”). L’incontro dal titolo “Educarci ai sentimenti”, con inizio alle ore 11, è a ingresso libero e gratuito.

Domenica 11 maggio anche il festival ludico SpezzaCon si unisce al Maggio, l’edizione 2025 si svolgerà nel centro di Fiorano, dalle 10 alle 19 e sarà dedicata al tema del ‘Gioco in famiglia’, con tavoli di gioco di ruolo e da tavolo, presenza di autori di giochi, esibizioni con spade laser e tradizionali e una tavola rotonda di riflessione sul valore educativo del gioco.

Per consentire lo svolgimento degli eventi sono previste modifiche alla viabilità in centro a Fiorano: la chiusura stradale con divieto di transito (eccetto veicoli autorizzati) e l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata, in piazza Ciro Menotti tra via Ferri e via Malatesta dalle ore 7 del 9 maggio alle ore 24 del 11 maggio; di via Vittorio Veneto tra via Gramsci e via del Santuario fino a via Statale ovest e via Marconi dalle ore 18 del 10 maggio alle ore 24 del 11 maggio 2025; la chiusura di via Fratelli Bandiera all’altezza via Guida Rossa, con divieto di transito, dalle 8 alle 20 del 11 maggio 2025.

Il ricco calendario della rassegna organizzata da oltre vent’anni dal Comitato ‘Fiorano in festa’, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, Gp Eventi, Radio Antenna Uno, Centro Culturale Via Vittorio Veneto, diverse associazioni del territorio e grazie al sostegno di associazioni di categoria e sponsor, prevede appuntamenti fino al 2 giugno 2025, in particolare nei fine settimana.

Dai concerti, alla danza, dal liscio al rock, dai mercatini allo street food, dagli incontri culturali alle cene benefiche, sono tante le proposte per accontentare tutti i gusti.

Sul sito del Comune (www.fiorano.it) è possibile consultare tutto il programma.