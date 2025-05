Dalle 23.00 di venerdì 9 alle 5.00 di lunedì 12 maggio Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) effettuerà lavori di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria sulla linea convenzionale Bologna – Piacenza.

L’intervento consiste nell’impermeabilizzazione di tre ponti ferroviari: il ponte Rivo Gattarolo fra Fidenza e Fiorenzuola, i ponti Torrente Riglio e Canale Riello fra Fiorenzuola e Piacenza.

I cantieri, che vedranno impegnati oltre 100 fra tecnici e operai di RFI e delle imprese appaltatrici, saranno operativi fra Fidenza e Piacenza e comporteranno la sospensione della circolazione ferroviaria in quella tratta.

Dopo l’iniziale rimozione del binario e della massicciata, gli impalcati dei ponti saranno impermeabilizzati mediante la posa di una speciale guaina impermeabilizzante in gomma e sarà realizzato un nuovo sistema di smaltimento delle acque.

A seguire binario e massicciata verranno riposizionati e, terminati i controlli previsti, sarà riattivata la circolazione ferroviaria.

L’investimento di RFI è di circa 1 milione e 600 mila euro.

TRENITALIA – TRENITALIA TPER, LINEA BOLOGNA – PIACENZA: MODIFICHE AL SERVIZIO PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA

Per consentire interventi di manutenzione sulla linea a cura del gestore dell’infrastruttura, dalle 23.00 di venerdì 9 alle 5.00 di lunedì 12 maggio i treni sulla linea Bologna – Piacenza subiranno le seguenti modifiche, già consultabili sui canali di acquisto di Trenitalia e Trenitalia Tper.

Treni Frecciarossa

I treni Frecciarossa che fra Milano e Bologna utilizzano la linea convenzionale percorreranno la linea Alta Velocità con lievi modifiche di orario tra Milano e Bologna.

Regolare il servizio sulla linea AV Bologna – Milano.

Treni Intercity, Intercity Notte ed Eurocity

Nei giorni 10 e 11 maggio i treni Intercity delle relazioni Milano – Bologna/Ancona/Pescara/Bari/Lecce, Milano – Terni e Milano – Napoli/Salerno/Reggio di Calabria subiscono modifiche di orario e di percorso con cancellazioni delle fermate intermedie e sostituzione con bus. Per alcuni treni Intercity le modifiche sono previste anche il giorno 9 maggio.

Nelle notti 9/10, 10/11 e 11/12 maggio i treni Intercity Notte subiranno modifiche di orario e di percorso con cancellazioni delle fermate intermedie; previste corse con bus.

Gli Eurocity 30 e 31, della tratta Bologna-Chiasso e viceversa, subiranno cancellazioni di alcune fermate intermedie. Anche in questo caso sono previste corse con bus.

Treni Regionali

I Regionali provenienti da Milano/Genova/Piacenza e diretti a Parma/Bologna/Rimini/Ancona/Pescara saranno cancellati fra Fidenza e Piacenza. Fra le due stazioni sarà attivo un servizio di autobus. Su trenitaliatper.it, sezione Info e assistenza, è possibile consultare la mappa dei punti di fermata degli autobus. Indicazioni ad hoc saranno inoltre posizionate nelle stazioni di interscambio, dove è stato anche previsto il potenziamento del personale di assistenza alla clientela.

I canali di acquisto di Trenitalia e Trenitalia Tper sono aggiornati.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.

Informazioni nelle stazioni, presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie e sui canali digitali di Trenitalia e Trenitalia Tper.