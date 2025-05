Domani, lunedì 12 maggio dalle ore 13,30 alle 18,30, Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, Azienda USL di Modena e Ospedale di Sassuolo S.p.A., organizzano in occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere il convegno dal titolo La professione infermieristica… tra orgoglio e pregiudizi. L’evento è destinato ai professionisti e si tiene nell’Aula Magna del Centro Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia al Policlinico di Modena (via del Pozzo 71) con lo scopo di fare il punto sull’evoluzione di una professione fondamentale della salute che deve riuscire a rimanere appetibile per le nuove leve. L’evento vedrà la partecipazione degli “8 Mani” che con il loro spettacolo chiuderanno la giornata.

Dopo i saluti dell’Ing. Luca Baldino, Direttore Generale dell’AOU di Modena, del dottor Mattia Altini, Direttore Generale dell’AUSL di Modena, del dottor Stefano Reggiani, Direttore Generale dell’Ospedale di Sassuolo e della dottoressa Carmela Giudice, Presidente dell’OPI di Modena, l’evento si articola in quattro panel. Il primo, dalle 14,15 alle 15,00 si intitola La professione infermieristica tra orgoglio e pregiudizi: a che punto siamo? sarà moderato dalla dottoressa Paola Volpi, Docente di Scienze Infermieristiche di UNIMORE e vedrà gli interventi del dottor Umberto Filippi, Coordinatore del Blocco Tecnologico AOU di Modena, della la dottoressa Paola Capitani, Coordinatrice Piattaforma Emergenza Urgenza Ospedale di Sassuolo e della la dottoressa Monica Mariani, Coordinatrice Area Medica Ospedale di Pavullo AUSL di Modena. Il secondo, dalle 15,00 alle 15,40, si intitolerà Il valore di essere infermiere. Quali strumenti per rimettere al centro l’importanza delle cure? Vedrà gli interventi della dottoressa Paola Ferri, Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica sede di Modena e della dottoressa Paola Arcadi, Direttore Didattico Infermieristica UNIMI e ASST Melegnano e Martesana. La terza sezione, dalle 15,40 alle 16,20 si intitola Gli infermieri specialisti sono un mito o una realtà per il futuro?, sarà moderato dal dottor Fabio Ferraiolo, Direttore del Dipartimento Chirurgico Azienda Sanitaria Marche e vedrà la partecipazione della dottoressa Anna Rita Garzia, Direttrice Assistenziale AOU di Modena, della dottoressa Daniela Altariva, Direttrice Assistenziale AUSL di Modena e dalla dottoressa Maria Cristina Tarantino, Direttore Professioni Sanitarie Ospedale di Sassuolo e dalla dottoressa Mariangela Vitone, Direttore Risorse Umane Ospedale di Sassuolo. La quarta sezione si terrà dalle 16,20 alle 16,50 col titolo La responsabilità civile e penale dell’infermiere. L’ordinamento giuridico e la norma e vedrà l’intervento del dottor Gianantonio Barbieri, avvocato del Foro di Bologna. L’ultima sezione dalle 16,50 si intitola Infermieri e non solo… insieme per la salute: il ruolo del lavoro di squadra tra professionisti sanitari condotta dalla dottoressa Elisa Dessay, Consulente formazione e comunicazione.