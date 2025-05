“I lavori di realizzazione della nuova autostrada (Bretella e Bretellina), sono fermi, su richiesta del Concessionario AUTOCS Spa che ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di interrompere l’inizio dei lavori perché il piano economico finanziario non corrispondeva più all’aumento dei costi causati dall’inflazione (pare da notizie di stampa che l’importo nuovo dovrebbe essere di 700 milioni di €, il 40% in più del costo convenzionato)

Gli effetti del progetto della Campogalliano- Sassuolo su Marzaglia-Cittanova: Un groviglio di spaghetti. Marzaglia Nuova e Marzaglia Vecchia saranno gli abitati più impattati dal Progetto della Bretella: due ponti sul Secchia, 4 stazioni per l’esazione dei pedaggi, svincoli, sopra e sottopassaggi su 4 livelli per superare il fiume, la ferrovia, la tangenziale di Modena, la via Emilia ed altre strade locali. Per questi abitati, nulla sarà più come prima, senza al contempo risolvere nessuno dei problemi di congestione del traffico esistenti.

Le nostre proposte alternative, “La vera cura del ferro” ed altre soluzioni stradali a basso impatto ambientale. Nelle settimane scorse è stato costituito un gruppo di lavoro, coordinato dall’arch. Ezio Righi, per approfondire in modo partecipato ed integrare il pacchetto di proposte alternative che avevamo chiamato “La vera cura del ferro” presentato pubblicamente lo scorso anno. L’incontro pubblico della serata del 15 maggio sarà l’occasione per presentare queste proposte agli abitanti di Marzaglia con un fuoco soprattutto sui problemi del traffico della frazione. Sarà anche l’occasione per raccogliere osservazioni e proposte tali da risolvere i problemi di congestione del traffico di Marzaglia in nessun modo risolti da Bretella e Bretellina a pagamento.

Bando europeo MIT del 31.12.2024 per il rinnovo della concessione A22 e lavori connessi per oltre 10 miliardi. L’avvio delle procedure è stato già due volte rinviate per varie incongruenze, oggi la scadenza per presentare le autocandidature è stato fissato per il 31.05.2025. Le cause principali sono tre. La prima sta nel ricorso al TAR del Lazio da parte di Autostrade per l’Italia che chiede il ritiro del Bando perché prevede il principio di prelazione non contemplato nella legislazione europea perché confligge col principio della libera concorrenza. La seconda è contrasto con la legge italiana 193 del 18 dicembre 2024 che vieta l’uso del progetto finanza per il rinnovo di concessioni autostradali. La terza consiste nel fatto che Autobrennero Spa al momento del Bando non aveva i requisiti tecnici e finanziari per concorrere. Oggi tutto è fermo in attesa del pronunciamento del TAR del Lazio e del parere della Commissione UE.

Rapporto tra Bando Mit per il rinnovo della Concessione dell’A22 e Bretella. IL Bando non cita mai né la Bretella Campogalliano-Sassuolo, né l’autostrada Cispadana, dal che risultano me prive di fondamento alcune dichiarazioni di Amministratori regionali e provinciali che auspicavano il rinnovo della Concessione a favore di Autobrennero spa, come condizione necessaria per dare avvio ai lavori.

Espropri. AUTOCS Spa, concessionaria per i lavori della Campogalliano-Sassuolo ha proprio in questi giorni iniziato le operazioni di esproprio dei terreni e immobili interessati. Verrà notificato il decreto di esproprio, redatto il verbale di consistenza in contradditorio con i proprietari ed in breve tempo entrerà in possesso degli immobili. A tutti gli espropriandi e impattati diretti e indiretti, dimenticati in questi 20 anni, và la solidarietà di tutto Comitato No Bretella. Il progetto di riferimento per gli espropri sarà quello definitivo, approvato dal CIPE il 22 luglio 2010 che, quindi, non tiene in nessun conto l’OdG approvato a larga maggioranza dal consiglio comunale di Modena nel 2023 con cui si chiedeva la modifica del progetto Definitivo-Esecutivo per cambiare il tracciato proprio a Cittanova Marzaglia, per diminuirne l’impatto e rendere ancora realizzabile un polo logistico intermodale in ampliamento dell’attuale polo ferroviario delle FS, la rimozione della barriere per l’esazione del pedaggio, rendere gratuito il passaggio e verificare l’utilità di tutto il progetto che risale al 2004, viste le profonde novità intervenute sia nel settore produttivo, ambientale, climatico, consumo e impermeabilizzazione del suolo inquinamento atmosferico. Auspichiamo che il problema torni presto nelle aule dei consigli comunali di Modena, Formigine, Sassuolo, Campogalliano, dei consigli provinciali di Modena e Reggo Emilia e dell’Assemblea Regionale.

L’avvio degli espropri in questo momento in cui Autobrennero spa non ha ancora avuto confermata la titolarità della Concessione A22 è cosa assai strana e inspiegabile. Non sarà un caso, ma ogni volta che avveniva un fatto che riguardava la Bretella Campogalliano-Sassuolo, il presidente regionale Bonaccini o un socio anche locale di Autobrennero Spa usciva sulla stampa annunciando l’imminente avvio dei lavori e degli espropri. Questa volta che gli espropri sono iniziati veramente tutto tace.

Cittadinanza attiva. Il Comitato No Bretella-Sì Mobilità Sostenibile è attivo dal 2014 e non ha rinunciato a denunciare l’anomalia di questo progetto autostradale gravemente impattante, senza strategia di lungo respiro, costoso e che non risolve nessuno dei problemi di congestione del traffico esistenti in questo importante insieme di distretti industriali e insediamenti residenziali. Nulla torna, la prova della sua inutilità è dimostrata proprio dal comportamento del Concessionario AUTOCS Spa, che nonostante nulla ostasse di burocratico, ha deciso di non procedere con i lavori. Una autostrada che comunque non sta andando in Europa, ma indietro nel tempo, l’Europa ci chiede di investire sulla mobilità sostenibile, di portare il trasporto delle merci al 30% nel 2030, di contrastare i cambiamenti climatici riducendo l’uso di fonti fossili, di contrastare l’inquinamento atmosferico di cui le immissioni dei trasporti su gomma sono una componente fondamentale, ci chiede di andare al 2050 al consumo zero di suolo, ci chiede il ripristino della Natura a partire dalle arre fluviali ed urbane più degradate e l’area del distretto ceramico di Sassuolo e del fiume Secchia ricadono proprio in questo quadro”.

Calendario iniziative. Il Comitato No Bretella Sì Mobilità Sostenibile assieme a numerose associazioni e comitati che lo sostengono ha in programma, per informare e coinvolgere i cittadini interessati, di realizzare le seguenti iniziative pubbliche:

Giovedì 15 Maggio 2025, ore 20.45. Incontro pubblico alla sala Gruppo sportivo di Marzaglia Nuova, dietro alla Chiesa sul tema “Bretella autostradale Campogalliano Sassuolo: un groviglio di spaghetti su Marzaglia-Cittanova. Vedi programma allegato

Venerdì 23 maggio 2025ore 20.30 Cena sociale presso Polisportiva Formiginese. Prenotazione obbligatoria, vedi programma e contatti su canal social. Vedi programma allegato

Sabato 7 Maggio pomeriggio. Biciclettata con arrivo all’Oasi del Colombarone patendo dai vari centri e frazioni. Il tema sarà l’ecosistema e il Parco fluviale del Secchia, il ripristino della Natura, il Parco Ducale di sotto. Seguirà il programma dettagliato.

Sabato 27 settembre 2025 Assemblea regionale dei Movimenti Ambientalisti e Sociali sul tema: “Idee e proposte per un sistema infrastrutturale Regionale della Mobilità più sostenibile”.

(Comitato No Bretella Si Mobilità Sostenibile)