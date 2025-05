Tornano i summer camp gratuiti di Ragazze Digitali, progetto nato nel 2013 da una visione condivisa del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore e dell’Associazione EWMD – European Women Management Development, rivolti a studentesse del terzo e quarto anno delle scuole superiori, per avvicinarle al mondo dell’informatica e della tecnologia in modo creativo, pratico e divertente.

Per l’edizione 2025 Unimore organizza, insieme agli enti di formazione Fondazione Aldini Valeriani e IFOA, dieci Summer Camp della durata di 2 settimane che si svolgeranno durante il mese di giugno nelle sedi di Modena, Reggio Emilia e Mantova. Le iscrizioni sono aperte fino al 4 giugno.

A Modena, due summer camp saranno dedicati alla scoperta dell’informatica e del coding attraverso la creazione di videogiochi nel linguaggio di programmazione Python o con Unreal Engine, motore grafico per realizzare immagini e video in 3D. Sempre a Modena, un camp sarà inoltre dedicato all’ingegneria elettronica, e impegnerà le studentesse nella realizzazione di una piattaforma basata su microcontrollori come Arduino. Infine, un summer camp sarà dedicato alla biologia e all’informatica, ed integrerà la biologia molecolare con strumenti informatici, utilizzando database pubblici e software specializzati per analizzare le modificazioni del genoma umano e le relative implicazioni in ambito medico ed etico.

A Mirandola, un summer camp dedicato al settore biomedicale guiderà le partecipanti nello sviluppo del pensiero algoritmico e dell’uso consapevole di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale e l’uso di Arduino.

A Carpi, sarà attivato un camp sul tema Green-tech Innovators che avvicinerà le partecipanti ai principi essenziali del pensiero computazionale nel contesto dell’industria meccanica, affrontando sfide reali in tema di efficienza energetica e sostenibilità,

Nella città di Reggio Emilia, saranno attivati due summer camp dedicati all’ambito dell’ingegneria informatica in cui le studentesse saranno impegnate nella creazioni di progetti che prevederanno lo sviluppo di videogiochi o la realizzazione di robot basati su Arduino. Le stesse attività saranno proposte nei comuni di Correggio e Scandiano.

I camp sono realizzati in partenariato e comprendenti enti, aziende e scuole del territorio, tra cui Confindustria Emilia Area Centro, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, VEM Sistemi, Melazeta, CNH, Eggtronic Engineering, Applied Materials Italia, Medica S. p A., Unione Terre d’argine, Comune di Mirandola, e gli Istituti Scolastici Superiori Selmi di Modena, Manfredo Fanti, L. da Vinci, A. Meucci e G. Vallauri di Carpi, Luosi – Pico e Galilei di Mirandola. Ogni summer camp è gratuito e ospiterà fino a 20 partecipanti. L’attività di Ragazze Digitali può valere come PCTO. Il progetto è realizzato grazie ai fondi europei della Regione Emilia Romagna.

In collaborazione con PromoImpresa Borsa Merci e LTO, il progetto dal 2022 è attivo anche a Mantova, dove Unimore è presente con il corso di laurea in Ingegneria Informatica e prevede una importante novità: l’estensione delle attività alle studentesse delle scuole medie. I summer camp si terranno presso la Fondazione UniverMantova e riguarderanno lo sviluppo di videogiochi in Python e la fabbricazione digitale con stampanti 3D e plotter da taglio.

“Quest’anno più che mai, con l’estensione del summer camp ad altre discipline dell’ingegneria e della biologia oltre al tema dell’informatica, il nostro Ateneo punta su Ragazze Digitali come strumento chiave per abbattere gli stereotipi di genere e promuovere un futuro più inclusivo e innovativo nelle STEM,” spiega la Prof.ssa Claudia Canali del Dipartimento di Ingegneria ‘Enzo Ferrari’, che segue il progetto fin dalle sue origini.

Il valore del progetto è stato riconosciuto anche dalle istituzioni europee: Ragazze Digitali è stato citato nel report She Figures 2021 della Commissione Europea come iniziativa virtuosa per il contrasto al digital gender gap in Italia, ed è stato inserito tra i casi di studio dell’OPSI – Observatory of Public Sector Innovation dell’OECD, organismo che monitora le buone pratiche nell’innovazione del settore pubblico nei Paesi membri.