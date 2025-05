Il “Maggio dei libri” arriva al BLA (biblioteca, ludoteca e archivio storico) di Fiorano Modenese) con un ricco programma di incontri e letture per i più piccoli, ma allargate anche ai genitori, educatori ed insegnanti che si svolgono presso la biblioteca comunale “Paolo Monelli”, in via Silvio Pellico n. 9.

Gli appuntamenti sono tutti a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Giovedì 15 e 22 maggio, alle ore 17, continuano le letture settimanali per bambini dai 4 ai 7 anni, con i volontari dell’associazione Librarsi; sabato 17 maggio, alle 11, torna, come ogni anno, ‘FilosoFare’ laboratorio filosofico gratuito per bambini 7-10 anni, dedicato al mito di Prometeo, con Giorgio Borghi, a cura di Fondazione Collegio San Carlo, in collaborazione con il Polo bibliotecario modenese e il sostegno di Fondazione di Modena. L’iscrizione è obbligatoria alla mail biblioteca@fiorano.it o al numero 0536 833403. La storia di Prometeo e i suoi incontri sono lo stimolo iniziale per poratare i bambini a dialogare e riflettere su stessi e sul mondo che ci circonda.

Lunedì 19 maggio, alle 21, c’è l’appuntamento mensile con il gruppo di lettura del BLA, guidato da Alice Torreggiani, si parte dal romanzo “Il silenzio della collina” di Alessandro Perissinotto.

Sabato 24 maggio, alle 11, fanno tappa alla biblioteca di Fiorano Modenese le ‘Letture a colori’ proposte dal sistema bibliotecario intercomunale di sassuolo, dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e dall’Ausl di Modena. Letture ad alta voce per bambini dai 4 ai 6 anni, per educare alla diversità.

Giovedì 29 maggio, alle 17, le ragazze e i ragazzi del Gruppo Babele leggono e animano tante storie per i più piccoli dai 3 ai 6 anni, mentre a fine maggio, comincia la rassegna “Impronte che raccontano” dedicata a storie di animali, uomini, narrazioni e relazioni, a cura dell’associazione ‘I cani della luna’.

Sabato 31 maggio, alle ore 11, ci saranno storie da annusare, ascoltare ed accarezzare per bambini dai 4 ai 10 anni con letture animate e laboratori pratici, per un viaggio sensoriale ed emozionale attraverso la relazione con gli animali.

La rassegna continua nel mese di giugno con due incontri dedicati agli adulti di riflessione e confronto sulla relazione con gli animali domestici, basati su letture narrative e dibattiti guidati (13 e 27 giugno).