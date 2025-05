I big data e l’intelligenza artificiale stanno cambiando il mondo. E la formazione dei nuovi professionisti passa dalla capacità di comprenderne la potenzialità e trasformarli in valore. È questa la missione di Ifab 4 Next Generation Talents, iniziativa rivolta agli studenti universitari, protagonisti di un percorso di alta formazione dedicato alle potenzialità dei dati e delle tecnologie digitali.

Il progetto della Fondazione per lo sviluppo dei Big data e l’intelligenza artificiale punta a connettere giovani e aziende, università e impresa, visione e competenze. L’edizione 2025, partita lo scorso gennaio, vede la partecipazione di otto aziende sponsor e si avvale della collaborazione di BOOM e dell’Associazione Big Data, due realtà impegnate da anni nella promozione della cultura dell’innovazione.

All’appuntamento conclusivo di questa edizione a Osteria Grande (Bo), ha partecipato oggi l’assessora regionale all’Agenda digitale Elena Mazzoni: “Iniziative come questa- ha affermato- rendono concreti gli obiettivi di formare giovani talenti, favorire l’incontro tra mondo della ricerca, imprese e istituzioni, creare nuove opportunità di lavoro e crescita. E rientrano nel quadro più ampio delle politiche regionali per il digitale e l’innovazione. A partire dal Patto per il Lavoro e per il Clima, sottoscritto dalla Regione con le forze sociali ed economiche del territorio, che indica nella trasformazione digitale uno dei pilastri per costruire una società più giusta, sostenibile e competitiva”.

“L’impegno di Ifab, su cui la Regione investe con forza- chiude Mazzoni- ha consentito di creare un ambiente stimolante dove i giovani talenti possono crescere e mettere in pratica le loro idee, costruendo un ponte diretto tra la formazione accademica e il mondo del lavoro”.

Il Progetto Ifab 4 Next Generation Talents

A partire da gennaio, oltre 100 ragazzi hanno partecipato a seminari tenuti da esperti e a momenti di incontro con le aziende che hanno presentato sfide progettuali legate ai dati e all’Intelligenza artificiale. Sulle otto sfide elaborate dalle aziende, 100 ragazze e ragazzi si sono confrontati, a gruppi interdisciplinari, per proporre una soluzione progettuale che è stata elaborata dietro la guida di esperti aziendali. Tutti i progetti elaborati dai ragazzi sono stati valutati da una giuria interna all’azienda e ciascuna azienda ha decretato il suo gruppo “champion”.

Oggi, nell’incontro conclusivo dell’edizione 2025 tutti i partecipanti al programma sono stati invitati e in particolare i gruppi “champion” hanno avuto l’opportunità di presentare in breve la loro soluzione alla sfida proposta dall’azienda. Una giuria costituita da esperti di innovazione e start-up valuta i progetti dei gruppi e decreta il gruppo vincitore del programma, a cui sarà assegnato un premio di duemila euro.

La Regione per la trasformazione digitale

Ifab è la Fondazione no profit voluta dalla Regione per farne un punto di riferimento indipendente e autorevole a livello internazionale su scienza, digitale e analisi dei dati e per l’individuazione di soluzioni innovative al servizio delle persone, dei territori e delle comunità.

È nata nel 2020 grazie alla legge regionale 7/2019 su ‘Investimenti della Regione Emilia-Romagna in materia di Big Data e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico’ per rafforzare il legame fra mondo scientifico, accademico e dell’impresa su ricerca e progetti di innovazione tecnologica, e contribuire all’obiettivo di uno sviluppo umano sostenibile, sancito anche nel Patto per il Lavoro e per il Clima siglato dalla Regione con tutte le parti sociali.