Il riconoscimento assegnato dalla principale società scientifica mondiale sulle cellule staminali premia il contributo della professoressa di Unimore al programma di divulgazione scientifica che ha consentito anche la realizzazione di un video formativo prodotto da Harvard University, destinato alla formazione medica sulle terapie avanzate. La premiazione si terrà a Hong Kong l’11 giugno.

La Prof.ssa Graziella Pellegrini, docente ordinaria di Biologia Cellulare presso il Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa di Unimore e coordinatrice del Programma di Terapia Cellulare del Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari”, è stata insignita del Public Service Award 2025 dall’International Society for Stem Cell Research (ISSCR), la principale società scientifica internazionale dedicata alla ricerca sulle cellule staminali e alle sue applicazioni cliniche.

Il premio è stato assegnato nell’ambito di un’iniziativa promossa da ISSCR per valorizzare il lavoro di chi, a livello globale, contribuisce alla promozione di una corretta informazione scientifica sulle terapie avanzate. La Prof.ssa Pellegrini è stata premiata per il suo lavoro all’interno dell’Education Committee, in particolar modo per il contributo alla realizzazione di un video formativo commissionato da Harvard University, destinato alla formazione specialistica dei medici sulle buone pratiche cliniche nell’utilizzo delle cellule staminali. Il video sarà reso disponibile online e costituirà un riferimento per la standardizzazione delle procedure terapeutiche a livello internazionale.

“Sono onorata – commenta la Prof.ssa Graziella Pellegrini – di aver ricevuto questo premio da una società scientifica così importante composta dai maggiori esperti del mondo. Il premio ricevuto mi è stato assegnato per aver contribuito alla realizzazione di un filmato prodotto per conto di Harvard University, che verrà reso disponibile anche online per illustrare ai medici come si affronta una terapia a base di cellule staminali in maniera corretta”.

“È stato un grande lavoro – prosegue la docente Unimore – che spero sarà utile a molti e sono felice che il mio contributo porti il nome del nostro Ateneo. Ho sempre creduto nell’importanza della divulgazione e dell’insegnamento come strumento di progresso ma anche di miglioramento della vita umana: conoscere rimuove le paure ed i preconcetti che accompagnano i cambiamenti e le evoluzioni”.

La cerimonia ufficiale di premiazione è prevista a Hong Kong, nel corso del Congresso annuale ISSCR 2025, in programma dall’11 al 14 giugno.

Graziella Pellegrini è docente ordinaria di Biologia Cellulare presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e coordina il Programma di Terapia Cellulare del Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari”. È riconosciuta a livello internazionale come una delle massime esperte nel campo della terapia cellulare e genica a base di cellule staminali epiteliali. Ha contribuito alla messa a punto e all’approvazione di Holoclar, la prima terapia cellulare a base di cellule staminali registrata in Europa per il trattamento della cecità da deficit limbare. I suoi lavori hanno permesso la cura di centinaia di pazienti con gravi ustioni cutanee, gravi danni oculari e malattie genetiche rare come l’epidermolisi bollosa. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Louis-Jeantet Prize, il Galien Award in tre paesi europei, il Lombardia è Ricerca e il precedente Innovation Award di ISSCR nel 2018. È membro del comitato educativo della ISSCR, ha fatto parte del gruppo internazionale che ha definito le linee guida globali sul deficit delle cellule staminali limbari e partecipa attivamente ai progetti di divulgazione scientifica presso scuole, media, fondazioni e organismi internazionali.