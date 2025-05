Inizia oggi la settimana che vedrà Sassuolo protagonista delle due ruote: la settimana del Giro –E che, nella sua tappa verso Castelnuovo né Monti, partirà da piazza Garibaldi mercoledì 21 maggio.

All’interno del ricco programma di appuntamenti di “Aspettando il Giro – E” domani, martedì 20 maggio vigilia di tappa, la serata di gala.

A partire dalle ore 20,30 presso lo Sporting Club di Sassuolo, Damiano Cunego vincitore del Giro d’Italia 2004, di tre Giri di Lombardia (2004, 2007 e 2008) e un’Amstel Gold Race (2008), oltre che medaglia d’argento nella prova in linea dei campionati del mondo 2008, capitano di una delle squadre che prenderanno il via da Sassuolo, sarà presente alla serata per parlare di ciclismo, sostenibilità e sport.

A partire dalle ore 9,30 di mercoledì 21 maggio, poi, in piazza Martiri Partigiani aprirà è il Green Village con talk, esibizioni, giochi per i più piccoli, gastronomia e la possibilità di testare ebike.

A mezzogiorno, poi, da piazza Garibaldi prenderà il via la tappa che arriverà in piazza Matteotti a Castelnuovo né Monti.

Il programma di “Aspettando il Giro – E” avrà un epilogo il prossimo 27 maggio quandoa partire dalle 18,30 presso il Crogiolo Marazzi, si svolgerà la lectio magistralis di Stefano Mancuso, “La versione degli alberi”, promossa in collaborazione con il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano.