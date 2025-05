Giovedì 22 maggio il Giro d’Italia passa anche da Fiorano Modenese, nel corso della dodicesima tappa della gara, quella che da Modena porterà i partecipanti a Viadana (MN) per 172 km.

Il Giro attraverserà Fiorano Modenese, provenendo da Maranello, lungo via Statale, via S. Giovanni Evangelista e via S. Francesco per entrare poi in territorio sassolese.

Dalle 11 alle 14 verrà sospesa la circolazione in via Statale,dal confine con Maranello fino alla rotatoria con via San Giovanni Evangelista; in via San Giovanni Evangelista primo e secondo tronco e in circondariale San Francesco, dalla rotatoria con via San Giovanni Evangelista fino al confine con Sassuolo.

Nella stessa fascia oraria (11-14) verrà consentito il doppio senso di marcia in via Vittorio Veneto. Il personale addetto alla viabilità, dalle 11 alle 13, consentirà gli attraversamenti nord/sud e sud/nord, quando possibile, negli incroci presidiati.

I percorsi alternativi suggeriti sono: da Maranello a Sassuolo e viceversa via Pedemontana; da Fiorano a Sassuolo via Vittorio Veneto quindi via Statale Ovest; da Sassuolo a Fiorano via Statale Ovest, via Vittorio Veneto (temporaneamente a doppio senso di marcia), via Statale Est, via Flumendosa, via Statale e vie laterali.

A Fiorano Modenese le scuole di ogni ordine e grado e i nidi saranno regolarmente aperte. Solo le scuole medie Bursi e Leopardi anticiperanno l’uscita alle ore 11, con servizio di trasporto scolastico garantito. E’ confermato anche il trasporto scolastico per gli alunni delle scuole elementari Menotti, mentre è sospeso, nella fascia 12-14 per gli alunni delle elementari Guidotti e Ferrari.

I bambini del nido che frequentano con orario part time, potranno essere ritirati a partire dalle ore 11.45 per le famiglie che ne abbiano necessità. Per chi non ha necessità l’orario di uscita rimane invariato.