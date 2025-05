Da Casalgrande alla Calabria nel segno della legalità.

Sono due le importanti iniziative che creeranno un ponte strettissimo tra il territorio casalgrandese e la Calabria: la ‘pedalata della legalità’ in partenza domani, giovedì 22 maggio, da Piazza Martiri della Libertà e ‘Alla scoperta della Calabria che cambia’, che scatterà domenica 25 maggio, organizzato dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto ‘Semi di Legalità’.

Dal 25 al 29 maggio, viaggio nella Calabria che cambia

Nell’ambito del progetto “Semi di Legalità”, il Comune di Casalgrande in collaborazione con il Gruppo Cooperativo “I viaggi del Goel” di Gioiosa Ionica e il patrocinio di Avviso Pubblico, l’Amministrazione comunale, come detto, ha organizzato dal 25 al 29 maggio un viaggio in Calabria.

L’itinerario è stato organizzato e personalizzato per incontrare le esperienze di cittadinanza attiva che hanno aperto spazi di libertà dalle mafie con la forza della cooperazione. La comitiva casalgrandese visiterà un territorio ricco di storia e cultura, incontrando e ascoltando testimonianze utili a favorire l’impegno per la democrazia in tutta Italia. Sono previsti incontri con i referenti di GOEL – Gruppo Cooperativo, comunità di persone, imprese e cooperative sociali che opera per il cambiamento e il riscatto della Calabria.

Oltre a partecipare, nel centro storico di Caulonia, al Bio Etical Festival. NaturaSi, infatti, porta l’evento in Calabria e lo organizza in collaborazione con GOEL – Gruppo Cooperativo e con il patrocinio del Comune di Caulonia. E’ prevista anche una tappa a Roccella Jonica e la cooperativa Arca della Salvezza che gestisce un’azienda agricola con fattoria didattica ed attività educative per bambini, adolescenti e giovani. Sarà l’occasione per la presentazione di GOEL Bio, il marchio che aggrega le aziende agricole che si oppongono alla ‘ndrangheta e lavorano per uno sviluppo sostenibile del territorio. A seguire, i partecipanti visiteranno un’altra delle aziende socie di GOEL Bio, sede della prima Festa della Ripartenza, strategia efficace di mobilitazione rispetto alle aggressioni di stampo mafioso. Previsto anche un appuntamento a Stilo e a Camini dove la cooperativa sociale Eurocoop Servizi ha trasformato un piccolo borgo disabitato ed alto tasso di emigrazione, trasformandolo in una comunità multietnica che accoglie famiglie di rifugiati e richiedenti asilo con un modello di ospitalità diffusa.

Non mancherà una visita al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria che ospita i Bronzi di Riace e Gioiosa Jonica, la cittadina che ha ospitato la prima manifestazione antimafia in Italia ed è stato il primo Comune italiano a costituirsi parte civile in un processo di ‘ndrangheta a seguito dell’omicidio del mugnaio Rocco Gatto dove si incontrerà il nipote Alberto.

“Con questa iniziativa – afferma l’assessore alla legalità Marco Cassinadri che parteciperà al viaggio insieme all’Assessore a Scuola e Cultura, Graziella Tosi- abbiamo offerto ai cittadini di Casalgrande l’opportunità di visitare la “nuova Locride”, conoscere l’esperienza di un popolo e di tanti giovani che lottano costantemente contro le ingiustizie, le mafie e l’emarginazione sociale. La Calabria, terra dalle bellezze spesso sconosciute, famosa per la sua generosa ospitalità e la rinomata tradizione culinaria, racchiude paesaggi incantevoli, dalla montagna al mare, nel giro di pochi chilometri. Il ricco patrimonio storico e culturale affonda le radici in un passato che ha visto susseguirsi nei secoli culture e popoli diversi, da cui è nata la cultura mediterranea. Voglio ringraziare sia Vincenzo Linarello, co-fondatore e Presidente di GOEL – Gruppo Cooperativo che i suoi collaboratori per la disponibilità nella programmazione di questa importante iniziativa e per la costante testimonianza che costantemente ci offrono”.

La quinta edizione della ‘Pedalata della Legalità’

Contestualmente al progetto ‘Semi di Legalità’, il rapporto tra Casalgrande e la Calabria che cambia si consoliderà anche attraverso la quinta edizione della ‘Pedalata della Legalità’, organizzata dal Gruppo Sportivo Virtus Casalgrande, che partirà domani, giovedì 22 maggio, alle 8.30 del mattino da Piazza Martiri della Libertà e durerà fino al 1 di giugno.

“Abbiamo deciso di accettare la proposta e l’invito della coop GOEL di Gioiosa Ionica e aggregarsi all’idea dell’assessore alla legalità Marco Cassinadri di andare a far visita ai cooperatori in Calabria – spiega il presidente Giordano Meglioli -. Siamo molto lieti di poter raggiungere questi lavoratori e il direttivo, che lavorano e coltivano i terreni confiscati alla mafia con produzione di ortaggi e frutta che facciamo arrivare da diversi anni a Casalgrande e in provincia di Reggio Emilia, attraverso diverse associazioni del nostro territorio”.

Possibile, anzi, pressoché certo, un incontro tra le due comitive proprio in quei territori.

“Un sentito ringraziamento al Presidente di GOEL Vincenzo Linarello per l’attività che sta portando avanti nella Locride, vero esempio etico ed economicamente sostenibile – conclude in una nota il sodalizio casalgrandese -. Con enorme piacere sposeremo questa bellissima proposta portando la nostra solidarietà a tutte quelle persone che spendono il loro tempo rischiando anche la loro vita per difendere valori di giustizia e di legalità in situazioni complicate come quelli dei terreni confiscati. Oltre a raggiungere gli amici di GOEL, continueremo con i nostri ciclisti il tour nella splendida Calabria, portando sul petto e nel nostro cuore un messaggio sportivo e di legalità”.