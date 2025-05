Una visita al cuore europeo dell’innovazione per toccare con mano il luogo in cui si possono dare risposte alle sfide dello sviluppo tecnologico, a partire da quelle dell’intelligenza artificiale, delle tecnologie quantistiche e del supercalcolo.

Il presidente della Regione, Michele de Pascale, ha ricevuto oggi al DAMA Tecnopolo di Bologna la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, per una visita alla cittadella della scienza nell’ex Manifattura Tabacchi, complesso industriale recuperato dal punto di vista urbanistico. Ad accogliere le delegazioni anche la ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, il prefetto Enrico Ricci, il presidente dell’Assemblea legislativa regionale, Maurizio Fabbri, e il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

Le delegazioni hanno visitato il supercomputer europeo Leonardo, accompagnate dal presidente del Cineca, Francesco Ubertini, e dal presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Antonio Zoccoli. Successivamente, la presidente Metsola e il presidente de Pascale hanno visitato anche il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf), guidati dalla direttrice generale del Centro, Florence Rabier.

“Qui l’Europa investe nella scienza- ha affermato Metsola-: DAMA, il Centro meteo europeo e Leonardo sono il volto dell’innovazione europea. Davanti al supercomputer si comprende fino in fondo la forza della ricerca europea. È il settimo più potente al mondo e in un solo secondo elabora ciò che un normale computer impiegherebbe oltre 50 anni a calcolare. Modella terremoti, simula pandemie, protegge le nostre vite. Noi vogliamo vedere più Leonardo in tutta l’Unione europea. Il Parlamento continuerà a sostenere con forza scienziati, ricercatori e innovatori dando loro fondi”.

“È motivo di grande orgoglio accogliere oggi a DAMA le massime rappresentanze istituzionali italiane ed europee, in quello che è il cuore pulsante dell’innovazione tecnologica continentale- ha spiegato de Pascale-. Qui, ogni giorno, si lavora concretamente per costruire il futuro dell’Europa, a partire dall’intelligenza artificiale, dal supercalcolo e dalle tecnologie più avanzate, avendo come obiettivo uno sviluppo che sappia mantenere al centro la sostenibilità e che ci veda uniti in Europa nell’affrontare le sfide della contemporaneità, per le quali è necessario assicurare autonomia, visione e capacità di investimento. Come Regione, continuiamo a credere e investire nelle tecnologie strategiche, sostenendo con risorse dedicate progetti su digitale, sostenibilità, biotech e infrastrutture ad altissimo contenuto innovativo”.

DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna

Il Tecnopolo è un’eccellenza internazionale per il supercalcolo, i Big Data e l’Intelligenza Artificiale, con applicazioni nell’ambito scientifico e tecnologico della meteorologia, climatologia, salute, scienze della terra e industria.

Ospita attualmente alcuni tra i più potenti Hpc – High performance computer – al mondo e rappresenta il più grande investimento infrastrutturale in Italia su Big Data e supercalcolo nonché il più importante risultato delle politiche di innovazione della Regione Emilia-Romagna. DAMA è l’Hub della Data Valley, articolato ecosistema innovativo dell’Emilia-Romagna basato su ricerca, imprese e competenze in grado di estrarre valore dai dati, indirizzare le decisioni, evidenziare correlazioni, proteggere l’ambiente, i cittadini e il loro benessere.

Leonardo è uno dei supercomputer più veloci e potenti al mondo, posizionandosi ai vertici della classifica Top500. Fa parte della rete EuroHpc (European High-Performance Computing Joint Undertaking) ed è gestito dal consorzio Cineca.

ECMWF – European Centre for Medium-Range Weather Forecasts è il Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, un’organizzazione intergovernativa che si occupa della ricezione, elaborazione e trasmissione di dati meteorologici e della ricerca scientifica finalizzata a perfezionare i modelli meteorologici previsionali esistenti.

IT4LIA AI Factory è il progetto, selezionato da European High Performance Computing Joint Undertaking (Euro Hpc-JU) della Commissione europea, che prevede la realizzazione di un nuovo supercomputer ottimizzato per l’intelligenza artificiale e la creazione di un portafoglio di servizi e iniziative rivolte a startup, PMI, pubbliche amministrazioni e ricercatori.

L’iniziativa, candidata dall’Italia, con la partecipazione di Austria e Slovenia, è cofinanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, dalla Regione Emilia-Romagna, dal consorzio Cineca, dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dall’Agenzia Nazionale per la Meteorologia e il Clima, dall’Istituto italiano di Intelligenza Artificiale per l’Industria AI4I e dalla Fondazione Bruno Kessler.

