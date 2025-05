Prende il via sabato 31 maggio a Castel San Pietro Terme il Raduno Sezionale degli Alpini. Un grande evento organizzato dal Gruppo Alpini castellano, a 25 anni dalla propria rifondazione e nel 103° anniversario della fondazione della Sezione Bolognese-Romagnola. Un’occasione unica per rinnovare i valori di solidarietà, memoria e impegno civile che animano da sempre lo spirito alpino.

In programma da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno, un ricco calendario di eventi commemorativi, culturali e associativi, ai quali l’intera cittadinanza è invitata a partecipare.

SABATO 31 MAGGIO

L’intera mattinata di sabato 31 sarà dedicata a un’importante attività formativa per i volontari della Protezione Civile della Sezione Bolognese-Romagnola, che prevede la formazione per le unità cinofile nella Sala Sassi e attività pratiche di utilizzo della motosega e pulizia degli alvei fluviali nel Parco Lungo Sillaro

Le celebrazioni ufficiali prenderanno il via alle ore 17,30, con la deposizione di una corona al Monumento degli Alpini in viale Terme. Poi, in corteo si andrà in piazzale Vittorio Veneto, dove verrà deposta una seconda corona in onore dei Caduti. Alle ore 18,30, nella Chiesa del SS. Crocefisso, verrà celebrata la Santa Messa, al termine della quale il Corpo Bandistico di Orzano offrirà un momento musicale. La serata proseguirà presso la tensostruttura allestita nella sede degli Alpini, in via Cova-via Gioia, dove alle ore 19,30 avrà luogo una cena conviviale, animata dal Coro “Perfetta Letizia 2” e dalla Fanfara di Orzano. Durante la serata si terrà inoltre un momento di riconoscimento per gli Aggregati distintisi nel tempo come “Amici degli Alpini”, ai quali verrà simbolicamente consegnato il cappello norvegese.

DOMENICA 1 GIUGNO

Le iniziative proseguiranno domenica 1° giugno, a partire dalle ore 9, con l’accreditamento dei Gruppi e delle Sezioni partecipanti in piazza XX Settembre. Alle ore 10 si terranno l’ammassamento e l’alzabandiera, mentre alle ore 10,30 avrà inizio la grande sfilata per le vie del centro, con passaggio in via Ugo Bassi, piazza dei Martiri, via dei Mille, via Mazzini, via Cavour e via Matteotti. L’arrivo in piazza XX Settembre è previsto per le ore 11, dove si svolgeranno le allocuzioni delle autorità e gli onori al Gonfalone del Comune e al Vessillo sezionale. La mattinata si concluderà con il pranzo ufficiale presso la sede di via Cova.

Nel pomeriggio, alle ore 17,30, si terrà l’ammainabandiera in piazza XX Settembre. A seguire, alle ore 18,30, nella saletta della Biblioteca Comunale, lo storico Rinaldo Falcioni terrà una conferenza intitolata “Antonio Giuriolo, da capitano degli Alpini a comandante partigiano”.

LUNEDI’ 2 GIUGNO

Il Raduno si concluderà lunedì 2 giugno, festa della Repubblica, con l’alzabandiera rituale alle ore 9 in piazza XX Settembre, seguito dalla tradizionale “Colazione del Contadino” e dal saluto delle autorità. La mattinata sarà impreziosita dal concerto “Suoni di montagna” del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme.

MOSTRE E ATTIVITA’ DIVULGATIVE

Ad arricchire il programma, due esposizioni artistiche e documentarie di grande valore storico e culturale.