Da domenica 15 giugno tornano i Regionali del Mare: i collegamenti diretti nel fine settimana tra il Piemonte e le località della Riviera Romagnola, garantiti da Trenitalia Tper con l’obiettivo di attrarre sempre più turisti anche da fuori regione con collegamenti comodi e veloci.

Otto in totale le corse, quattro il sabato e quattro la domenica, con partenze da Torino alle 6.20 e alle 7 e arrivo a destinazione per l’ora di pranzo. I treni fermeranno anche ad Asti, Alessandria e Voghera per raggiungere senza cambi Rimini, Miramare, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica.

Il rientro prevede l’arrivo nel capoluogo piemontese per le 20.45 e le 21.15. Il treno delle 6.20 effettua, fra Voghera e Bologna, la sola fermata di Piacenza, connotandosi come collegamento privilegiato per le partenze dal Piemonte e dalla Lombardia. Fermate anche a Fidenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Castelfranco Emilia per la corsa delle 7, con una gestione della circolazione che consente comunque di mantenere pressoché invariati i tempi di viaggio.

Si tratta della conferma di un servizio avviato nel 2022 in via sperimentale con sole quattro corse – in seguito a un accordo tra l’Emilia-Romagna e il Piemonte-– e raddoppiato già a partire dal 2023 a fronte del gradimento riscontrato. L’anno scorso i passeggeri che ne hanno usufruito sono stati oltre 95mila, di cui quasi 14mila partiti dal Piemonte. Le otto corse, interamente operate da Trenitalia Tper, sono finanziate dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie funzioni di committente e programmatore del servizio ferroviario regionale.

“Questo collegamento è stato una buona intuizione, che abbiamo confermato e rafforzato- sottolinea l’assessora alla Mobilità, Irene Priolo-. Insieme a Trenitalia Tper, abbiamo lavorato per fornire un servizio che garantisse di raggiungere le località della Riviera in modo comodo, veloce e a misura di persona. I numeri ribadiscono, ancora una volta, che investire nel servizio di trasporto pubblico agevola la vita alle persone e rappresenta anche un’azione di sostenibilità ambientale molto importante”, conclude l’assessora.

Più spazio per i bagagli e posti riservati alle biciclette

Il servizio sarà effettuato con i nuovi treni regionali Rock doppio piano, allestiti con una composizione in grado di offrire 600 posti a sedere. Previsti spazi ad hoc per i bagagli, posti riservati alle biciclette e la possibilità di ricarica dei mezzi elettrici e dei propri dispositivi al posto. Tutta la nuova flotta di regionali di Trenitalia Tper garantisce consumi di energia elettrica ridotti del 30% rispetto ai treni di precedente generazione e i convogli sono stati realizzati con materiale riciclabile fino al 97%, caratteristiche che fanno del treno una soluzione ancora più sostenibile e un motivo in più per sceglierlo per le proprie vacanze.

Il ritorno dei collegamenti diretti con Torino si affianca al debutto dei regionali diretti Milano–Ravenna-Rimini, otto corse anch’esse previste nei fine settimana a partire dal 21 giugno e dedicate alle città d’arte di Ravenna e Rimini e alle località balneari della costa romagnola a nord di Rimini. Confermati nei week end estivi anche i quattro regionali diretti fra Venezia, Ravenna e Rimini. Il tutto integrato con i servizi in partenza da Piacenza e Bologna, anch’essi potenziati, che incrementeranno l’offerta dei Regionali del mare di Trenitalia Tper di 45 corse il sabato e 46 la domenica con punte di 28 treni fra le 7 e le 11 del mattino.