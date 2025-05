Eccellenti nelle prestazioni energetiche, nella gestione del ciclo dell’acqua, nell’utilizzo dei materiali e nella capacità di riuso virtuoso delle infrastrutture esistenti. Queste le motivazioni alla base della prestigiosa Certificazione Leed di livello Platinum di U.S. Green Building Council, assegnata all’edificio del Centro Meteo di Bologna (Ecmwf) – primo al mondo nella categoria data center ad ottenerla nel 2021 – e di Cineca e Infn che ha raggiunto la certificazione a marzo 2025, entrambi nell’area di Dama-Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna. Un riconoscimento che certifica l’orientamento green dell’intera cittadella della scienza di Bologna, che a fronte di un consumo energetico molto rilevante ha messo in campo una meticolosa applicazione dei principi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare, oltre a essere stata edificata con i più moderni criteri antisismici.

Le certificazioni sono state al centro del convegno “Innovazione e sostenibilità: come Dama coniuga tecnologia, ricerca e impatto positivo sull’ambiente”, promosso da Gbc e Airis e in programma oggi, 29 maggio, a Dama, al termine del quale il presidente di Gbc Italia, Fabrizio Capaccioli, ha consegnato le targhe di certificazione Leed a Francesco Ubertini, presidente del Cineca, e a Michele Toni, Senior Site Engineer del Centro Meteo.

“La certificazione Leed Platinum ottenuta dagli edifici Cineca, sede di Leonardo, e Centro Meteo al Tecnopolo-Dama è un risultato di straordinario valore– dichiara Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione e assessore allo Sviluppo economico-. Questo traguardo unisce il primato tecnologico e la ricerca avanzata con l’eccellenza nella sostenibilità ambientale. Il riconoscimento conferma quindi la validità della visione della Regione Emilia-Romagna nel fare un polo di innovazione avanzata e responsabile. Questo risultato, infine, ha l’obiettivo di rappresentare un modello per il territorio e l’intero Paese e la Ue. La presenza del presidente di GBC Italia rafforza il significato di questo importante traguardo”.

Le certificazioni

Le certificazioni dei due edifici sono state ottenute con il supporto di Airis – Ingegneria per l’Ambiente, azienda di progettazione e consulenza per l’ambiente, che ha affiancato Cineca, Regione Emilia-Romagna e Art-Er nell’iter realizzando gli studi ambientali preliminari e fornendo consulenza su temi specifici legati alla sostenibilità.

Il Centro Meteo è stato l’unico data center al mondo nel 2021, il primo in assoluto nell’ambito delle nuove costruzioni o di ristrutturazioni di edifici dismessi, ad aver ottenuto la certificazione Leed Platinum. In particolare, sono stati premiati aspetti relativi alla prestazione energetica del sistema edificio/impianto, alla gestione del ciclo dell’acqua e all’utilizzo di una vasca esterna extra comparto per la gestione degli eventi meteorologici temporaleschi.

L’edificio di Cineca Infn si colloca invece al 5° posto nel mondo tra i data center che hanno ottenuto la certificazione Leed Platinum. La sua sostenibilità deriva da scelte progettuali che integrano il recupero di un’area urbana dismessa e di un edificio storico con soluzioni impiantistiche e gestionali efficienti, in particolare per la gestione sostenibile del verde e dell’acqua. L’edificio rientra infatti nel comparto complessivo del Tecnopolo in cui è incluso l’uso di specie vegetali autoctone o adattate e prati rustici a basso consumo di acqua. È previsto anche un sistema di irrigazione altamente efficiente con tecnologia ad ala gocciolante e una centralina intelligente per regolare i volumi d’acqua, riducendo gli sprechi. Il progetto energetico è stato ottimizzato per ridurre consumi, obiettivo imprescindibile per attività energivore come i data center. Qui i sistemi altamente efficienti sono integrati da un impianto fotovoltaico di potenza pari a 102 kWp.