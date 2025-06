Ruggero Cavani è il nuovo portavoce del Forum del Terzo Settore della provincia di Modena, votato all’unanimità dai delegati all’assemblea dello scorso 27 maggio.

Cavani porta con sé una vasta esperienza politica e associativa e ad oggi è presidente del Centro Sociale Orti di Fiorano e consigliere di ANCeSCAO Modena aps, che rappresenta anche nel Forum del Terzo Settore. Negli ultimi mesi, Cavani ha sostituito Michele Andreana alla guida del Forum, in qualità di consigliere anziano, e concluderà il mandato in veste ufficiale di portavoce per proseguire in un percorso che vuole innovare e rinnovare il ruolo di questo ente provinciale di rappresentanza politica delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperative sociali del territorio.

«Ringrazio Michele Andreana per il lavoro svolto – dice Ruggero Cavani – Come Direttivo, siamo impegnati a proseguire il progetto di ricerca sul ruolo del volontariato, in collaborazione con Poleis, dal titolo “Conosco”, che mira a fornire una fotografia di particolare interesse per indirizzare riflessioni e azioni che, come Forum, crediamo possano dare un importante contributo al territorio e al tessuto sociale della comunità modenese.

In quest’ottica, siamo felici di ricordare anche la recente nascita del Gruppo Giovani del nostro Forum, nato da un percorso di confronto con il Comune di Modena, uno strumento importante per costruire percorsi partecipati che mettano al centro le nuove generazioni, nell’idea di una città accogliente, inclusiva e che guarda al futuro».