Nel complesso percorso affrontato dai genitori per l’educazione dei figli, gioca senza dubbio un ruolo centrale l’attenzione ai molteplici fattori che, congiuntamente, incidono nel tempo sulle scelte dei ragazzi, influenzandone l’orientamento e il successivo sviluppo professionale.

Partendo da questo presupposto, il Convegno “L’educazione dei figli per il loro sviluppo professionale”, organizzato da Lions Clubs International Distretto 108 Tb – Centro Studi Gian Piero Gardini, in collaborazione con CNA Bologna, offre un articolato ventaglio di interventi per un aggiornamento qualificato sugli scenari attuali, supportato dalla presentazione di iniziative rilevanti e testimonianze, con esperti relatori Lions e CNA.

I fattivi e concreti interventi saranno preceduti dal saluto di Daniele Ara, Assessore alla Scuola, nuove architetture per l’apprendimento, adolescenti, agricoltura del Comune di Bologna.

Susanna Pietralunga ed Anna Ardizzoni Magi svilupperanno in particolare i temi relativi alla transizione culturale, all’educazione dei giovani, ai rapporti genitori-figli ed al Progetto Genitori del Lions Quest.

Al Vicepresidente CNA Paolo Lambertini il compito di illustrare il progetto di CNA Bologna “Io scelgo artigiano”, con cui l’Associazione sta intensamente portando avanti un importante percorso di avvicinamento fra il mondo dei ragazzi, l’universo della scuola e la realtà professionale delle PMI bolognesi.

Verranno poi consegnati i Riconoscimenti Lions “Giovane Made in Italy“.

Introduce e coordina il Direttore del Centro Studi Lions, Giordano Bruno Arato. Conclude Patrizia Campari, Governatore del Distretto Lions 108 Tb.

Info: https://www.bo.cna.it/eventi/convegno-il-futuro-professionale-passa-anche-dalleducazione/