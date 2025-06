Nell’ambito della Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, che l’associazione La San Nicola assieme alle Maestre Sfogline promuovono e gestiscono da 43 anni, anche con la collaborazione del Comune di Castelfranco Emilia, si è creato sin dall’inizio un circuito virtuoso grazie al quale i volontari, che forniscono aiuto e collaborazione all’associazione, hanno la possibilità di ricevere un contributo in varie modalità: in strutture o materiali vari, aiuti finanziari per attuare i propri programmi ed iniziative.

Nello specifico grazie alla collaborazione durante la Sagra del 2024 i due principali Istituti Castelfranchesi G. Guinizelli e G. Marconi riceveranno un contributo finanziario. «Anche il ricavato delle iscrizioni del corso d’arte gastronomica ripreso a gennaio 2025 viene devoluto integralmente ai due Istituti citati», commentano il Presidente delle Maestre Sfogline, Sergina Caponcelli, e della San Nicola, Giovanni Degli Angeli.

«Le Maestre Sfogline e l’associazione San Nicola sono ripiene di eccellenza e generosità, proprio come i nostri tortellini – commenta il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano –. Con il loro impegno, hanno saputo trasformare la tradizione in una straordinaria leva educativa e sociale. È grazie a realtà come queste che la nostra comunità continua a crescere, unendo il gusto della buona cucina alla cultura della solidarietà».

Il totale delle donazioni alle scuole e Admo è di oltre 14 mila euro così divisi:

Istituto Comprensivo Marconi euro 2.100

Istituto Comprensivo Guinizelli euro 2.100

Istituto Comprensivo Marconi euro 1.516,50

Comitato Genitori Guinizelli euro 900

Scuole Elementari Cavazzona euro 900

Comitato genitori Marconi euro 900

Scuola infanzia Scoiattolo euro 400

Asilo Walt Disney euro 400

Admo Emilia-Romagna euro 5.000 (già consegnati)

Va sottolineata anche l’importante opportunità offerta alle ragazze e ai ragazzi dell’Istituto “Lazzaro Spallanzani”, in particolare a coloro che frequentano gli indirizzi dedicati alla Ristorazione: ogni giorno, in media, cinque o sei studenti hanno la possibilità di avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro partecipando attivamente alla preparazione dei piatti. Da diversi anni, infatti, durante la Sagra di settembre viene proposto un piatto speciale denominato “Spallanzani”, frutto del loro impegno. Le collaborazioni non si limitano alla Sagra: nel solo anno 2024, grazie al coinvolgimento degli studenti in varie attività e alla partecipazione di scuole e altri enti, le donazioni raccolte hanno superato complessivamente i 29.500 euro.