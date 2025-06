Modena conquista i turisti e archivia i primi quattro mesi del 2025 con numeri decisamente brillanti: le presenze turistiche nel territorio comunale crescono del +10,2%, mentre i pernottamenti registrano un altrettanto significativo +11,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. A trainare la performance è in particolare il turismo internazionale, con un balzo del +13,1% nelle presenze e addirittura del +17,6% nei pernottamenti.

Numeri che non solo superano la media provinciale (+8,4% e +6,6%), ma collocano Modena ai vertici delle città d’arte dell’Emilia-Romagna: Bologna si ferma al +7,9% di presenze, Parma resta pressoché stabile (+0,1%), Reggio Emilia segna una lieve flessione (-4,7%) e Ferrara, pur in crescita, non raggiunge le percentuali modenesi (+2,1%). Anche il confronto con i dati regionali, comprensivi della costa (+2,2% e +1,7%), conferma il primato della città.

“Modena si conferma città capace di attrarre visitatori da tutto il mondo con un mix vincente di tradizione, creatività e innovazione”, sottolinea l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi. “Un risultato che non arriva per caso, ma che riflette una precisa strategia di posizionamento culturale e turistico, portata avanti dall’Amministrazione comunale, in particolar modo dal Servizio Promozione della città e turismo in collaborazione con le associazioni di categoria e di settore, in un dialogo costante pubblico-privato. Tra le azioni messe in campo, il lancio del nuovo brand “Modena Città dei Festival” su La7, un marchio pensato per raccontare al grande pubblico l’eccezionale ricchezza di eventi che animano la città, con una grafica dinamica e flessibile pensata per adattarsi alle singole identità dei festival. Sono numerose le manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale ormai che caratterizzano la nostra città e siamo fiduciosi nel poterne a breve annunciare altre: dal Motor Valley Fest in corso in questi giorni, con un’eccezionale presenza e afflusso turistico, al festivalfilosofia, passando per il Dig, lo Smart Life Festival e il Modena BelCanto Festival, solo per citarne alcune. Vogliamo continuare su questa strada, integrando sempre di più lo sviluppo turistico allo sviluppo della città nel suo complesso.”