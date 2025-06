Dopo la due giorni dedicata ai convegni e talk, entrano nel vivo, sabato 7 e domenica 8 giugno, gli eventi live di Motor Valley Fest: parate di gioielli a due e quattro ruote, esposizioni di modelli storici ed esclusivi, mostre tematiche e un caleidoscopio di eventi a cielo aperto, nei musei e negli showroom, che animeranno la città di Modena e la Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna per un weekend ricco di emozioni per tutti gli appassionati di motori e non solo.

LE PARATE E SFILATE IN CITTÀ

Sabato 7, alle 12.00, partirà da Ferrara il 4° Supercars & Moto Motor Valley Fest, con 105 vetture che, passando per la Fiera di Bologna, arriveranno a Modena alle 19.00, con passerella finale in Piazza Roma e sosta al Parco Novi Sad fino a mezzanotte.

Nel pomeriggio di sabato, ecco la parata Ducati che attraverserà le vie del centro con oltre 200 moto, insieme a più di 100 supercar emiliane e non: Ferrari, Lamborghini, Lotus, Alfa Romeo, Lancia, Stratos e De Tomaso. Il centro di Modena farà da cornice, nella stessa giornata, anche alla sfilata “Rosse e non solo, di sera“, che partirà alle ore 17.00, dal parcheggio dell’Hotel RMH Raffaello, con oltre 60 auto sportive che attraverseranno il centro.

Al via sempre sabato il 25° Concours D’Élégance Trofeo Salvarola Terme, con auto tra le più straordinarie al mondo e, special guest dell’edizione 2025, il Ferrari Club Italia. Alle 9.00 la sfilata si dirigerà alla Riserva Naturale delle Salse di Nirano, per proseguire alla Casa Museo Luciano Pavarotti e a un’acetaia di Montegibbio e raggiungere nel pomeriggio il Palazzo Ducale Estense di Sassuolo e il Museo Ferrari a Maranello, prima del rientro a Salvarola Terme per la Cena di Gala. Domenica mattina le auto sfileranno davanti al Comitato d’Onore alle Terme Antiche di Salvarola e, dopo il pranzo al castello di Formigine, si sposteranno in Piazza Roma a Modena per la premiazione dei vincitori di Categoria e la proclamazione della Best of Show 2025. Domenica si terrà anche il raduno di Mini e Abarth organizzato da Lancia Thema Club International, con inizio dal PalaPanini alle 9.00 e sfilata nel cuore di Modena e arrivo al Parco Novi Sad, con esposizione fino alle 18.00.

GLI EVENTI NEGLI AUTODROMI REGIONALI

L’Autodromo di Modena (Marzaglia) ospita due giornate di Track Day Open Pit-Lane di Motor1.com: 7 ore di pista libera con la partecipazione dei tester Andrea Farina, Giuliano Daniele e Francesco Meneghini, che condivideranno consigli e impressioni di guida. Il Misano World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico sarà invece teatro della CIV, la Coppa Italia Velocità, evento imperdibile per gli amanti delle due ruote, tra gare, passione e sfide all’ultimo secondo.

L’EXPO IN CITTÀ

In Piazza Roma è in mostra il Best of Motor Valley: Ferrari F80, Dallara Stradale, Lamborghini Temerario, Utopia Roadster di Pagani, Maserati GT 2 stradale e un tributo a Ducati con Panigale V4 Tricolore, Panigale V4 Tricolore Italia e Panigale V4 Lamborghini.

L’Autodromo di Varano de’ Melegari espone una monoposto di Formula SAE e due motociclette storiche del 1927: una Gillet Herstal mod. Sport 500 cc e una Automoto mod. A3 350 cc, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola presenta una Chevron B16 Cosworth del 1969, l’Autodromo di Modena porta in mostra una Ferrari 296 Challenge e un simulatore di guida e il Misano World Circuit Marco Simoncelli propone un simulatore X1 Complete Platinum e la showbike Panigale V4. Ancora, la Scuderia de Adamich espone una prestigiosa Alfa Romeo Giulia GTA, mentre La Scuderia Tricolore presenta una Ferrari 599 GTB e il Museo Ferruccio Lamborghini partecipa con una storica Lamborghini Urraco. Sempre in Piazza Roma, auto straordinarie, i loro designer e collezionisti si racconteranno sul palco di Motor1 Live. Completa l’esperienza la Motor1 Selection, rassegna di auto speciali, selezionate dalla redazione.

In Piazza Mazzini, dalle 10.00 alle 20.00, l’APS Bugatti Automobili Campogalliano celebra la Fabbrica Blu con una mostra fotografica inedita e, a coronare l’esposizionie, una EB110 GT telaio 31, vincitrice al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este.

Piazza degli Erri e Piazza Matteotti ospitano l’esposizione dei mezzi delle Forze dell’Ordine: Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Aeronautica Militare – Polo Storico e Polizia Locale di Modena.

Nel Padiglione delle Classiche (by Assetclassic) allestito nei Giardini Ducali, granturismo e sportive leggendarie si raccontano tra eleganza e restauri live firmati Bacchelli & Villa.

Randstad Italia propone un’esperienza immersiva in Piazza Grande, dove per la prima volta al Motor Valley Fest, è esposto il “bolide d’acqua” E1 RaceBird. In Piazza San Francesco inaugura sabato “Expo DSV – Transport and Logistics Hub”, con una rarissima FIAT 1100E Monviso e l’innovativo container per il trasporto veicoli DSV Cartainer. In Corso Canalchiaro Volvo Car Italia espone le elettriche SUV EX30 e SUV EX90, e il SUV XC90 Plug-in Hybrid. Largo San Giorgio celebra l’agricoltura high-tech con il trattore T7 Blue Power e il mini-escavatore completamente elettrico E25X di CNH, mentre Piazza San Domenico ospita il sollevatore telescopico Apollo-e 20.4 Smart full electric e il telescopico agricolo Agri Star della DIECI srl.

LE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE

Sabato, al Cinema Arena, va in scena il Festival Internazionale Cinematografico “Cinematic Motor Fest“, che celebra l’incontro tra il mondo del cinema e quello dei motori, a cura di Frameatwork e dell’associazione storico-culturale BM2, con il supporto di Made In Motor Valley. Dalle 15.00, verranno proiettati i corti finalisti di 4 categorie: Miglior Cortometraggio di Finzione, Miglior Cortometraggio Documentario, Miglior Cortometraggio di Animazione e Miglior Film Commerciale. La proiezione sarà seguita da incontri con i registi e dalla cerimonia di premiazione finale.

GLI EVENTI IN CITTÀ E NEI MUSEI

Il Museo Enzo Ferrari di Modena, aperto dalle 9.30 alle 19.00, ospita la mostra fotografica dedicata alla Klemantaski Collection e l’esposizione della 499P del 2024. Sabato 7 giugno alle 11.00, a titolo gratuito e su prenotazione per i soli visitatori del MEF, sarà possibile assistere al “Supercar Talks” alla scoperta dei segreti di alcune delle vetture più iconiche della Casa di Maranello, insieme a Carlo Palazzani, Gianmarco Picardi e Matteo Turconi. Domani il MEF resterà aperto fino a mezzanotte, con visite guidate dalle 19.30 alle 22.30. Domenica, dalle 14.00, il Museo ospiterà attività per bambini e consegnerà la locandina dedicata alla mostra Supercars a tutti i visitatori.

Porte aperte anche al Museo Horacio Pagani, con visite guidate e Factory Tour su prenotazione, a pagamento: un viaggio immersivo nel design e nella manifattura sartoriale che ha reso Pagani un’icona globale. All’interno dello Showroom Maserati si possono esplorare un car configurator, un diorama storico e lo spettacolare “loop” progettato da Ron Arad, con ingresso gratuito e tour su prenotazione a pagamento. Da domani, inoltre, riapre la Collezione Maserati Umberto Panini APS, con auto da corsa, vetture stradali e prototipi che ripercorrono la storia del Tridente. Ingresso a pagamento. La Bottega d’Arte Torre Strozzi ospita fino al 14 giugno “Accelerarte”, esplorazione artistica sull’auto con dipinti, sculture e fotografie di sei artisti.

Durante il weekend, Piazza Mazzini farà da cornice alla mostra “Da Enzo Ferrari a Michael Mann. Correndo nel tempo: Modena e la passione dei motori” con 40 opere di Gennaro Graziano e, al centro dell’area, il filone della Testarossa realizzato da Afro Gibellini, ultima testimonianza vivente della tecnica battilastra modenese.

Fino al 22 giugno, la Chiesa di San Carlo ospita la mostra “Motori Fenomenali”, organizzata da Momenti di Maria Carafoli. I quadri di Alessandro Rasponi raccontano 50 anni di corse disputate a Modena dal 1920 al 1970. Completano l’esposizione modellini e un omaggio a Don Sergio Mantovani, il cappellano dei piloti.

Sabato e domenica, all’Ex Albergo Diurno di Piazza Mazzini, dalle 9.30 alle 19.00, sarà possibile visitare la mostra “130 modellini“, curata da Elis Sernesi, dedicata all’universo Ferrari.

Al Palazzo dei Musei, “Gli scultori della velocità” celebra i carrozzieri modenesi con una suggestiva esposizione di scocche in alluminio lucidato, anima segreta di modelli iconici di Ferrari e Bugatti.

Sabato e domenica, Casa Ciao in Corso Cavour 50 ospita dalle 10.00 alle 18.00 la mostra “L’auto: frammenti della nostra vita” di Valentina Fiorillo, percorso visivo ed emozionale promosso da Motor1.com, mentre a Palazzo Santa Margherita si può visitare l’esposizione “L’arte del pensiero meccanico”.

In Piazza San Domenico si terranno i test drive Honda, un’occasione per vivere l’emozione della guida tra performance e innovazione. Al Parco Novi Sad, appuntamento con la Festa del Volontariato: mototerapia, drifting, spettacoli di freestyle con Team DaBoot e scuderia A-team di Rovereto S.S. e attività con oltre 25 associazioni di volontariato.

In Piazza Grande, dalle 10.00 alle 19.00, torna Piacere Modena con i laboratori “Slow food e Fast car” alla scoperta dei prodotti DOP e IGP. Novità di quest’anno, “Il gusto dei piloti Ferrari”, con degustazioni gourmet ideate e realizzate dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Spallanzani di Castelfranco Emilia. Alle 12.00 si terrà la cerimonia di inaugurazione de Il Gusto di Piacere Modena, alla presenza del Sindaco Massimo Mezzetti, del Presidente di Piacere Modena, Enrico Corsini, dell’AD dell’Autodromo di Modena, Angelo Borghi, e dell’artista Sandra Malagoli. L’evento si concluderà con la donazione all’Autodromo di una serie di sagome raffiguranti i piloti Ferrari degli anni ‘30. Domenica, alle ore 17.30, torna l’evento “E-RiSALUTAMI TUO FRATELLO” a cura di Andrea Barbi e Marco Ligabue, in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.

GLI EVENTI FUORI CITTÀ

Sabato e domenica, dalle 9.00 alle 19.00, in Piazza Calcagnini a Formigine, saranno esposte la Pagani Huayra Codalunga 2022, la Maserati MC20 Cielo Club Italia e la F1 Lotus 81 1980 Chassis 81/2, a cura di Pagani Automobili. Nella Sala Loggia, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, spazio a “I Formiginesi della Formula 1“, raccolta di videointerviste e installazioni dedicate agli ex meccanici del mito, mentre la Torre dell’Acquedotto aprirà le porte per visite guidate. Domenica a Villa Clementina sarà esposta la Ferrari F1 312 T2. Per i più piccoli, il Castello ospiterà l’Atelier Creativo Aperto, dove disegnare e colorare il proprio veicolo dei sogni.

Domani, dalle 10.00 alle 24.00, appuntamento con il Maranello Motor Fantafest, esposizione di auto da film e fumetti come la Testarossa di Miami Vice, la Ferrari 308 GTS di Magnum P.I., la Ferrari Mondial T di Profumo di donna e ancora la ECTO-1 di Ghostbusters, la DeLorean di Ritorno al Futuro, il Generale Lee di Hazzard, Kitt di Supercar, la Batmobile, la Dune Buggy di Altrimenti ci arrabbiamo, la Jaguar E-Type di Diabolik, la Fiat 500 gialla di Lupin, la Autobianchi Bianchina di Fantozzi e il Maggiolino Herbie. Per tutta la giornata è in programma Play On Tour: fumetti e fumettisti, realtà virtuale, cosplay, live show di ‌Dune Buggy Band, Bud Spencer & Terence Hill Live Tribute band e Michele Vinci e Gli Autotune, area giochi ed esposizioni, retrograme, la pista per automobiline più lunga d’Italia, Fantamaranellobrick, e area food.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sono disponibili su https://www.motorvalley.it/motorvalleyfest/agenda/

GLI ORGANIZZATORI

Motor Valley Fest è realizzato da Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna, Comune di Modena, Associazione Motor Valley Development, MUNER, Meneghini & Associati, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Unioncamere Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Modena, Fondazione di Modena, in partnership con ACI, Anfia, UNRAE sezione veicoli industriali, Autopromotec, Bologna Fiere – Motor Show.

L’evento è realizzato con il supporto di Accenture, Billiani 1911, CNH, Dassault Systèmes, EFESO Management Consultants.