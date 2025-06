Parmigiano Reggiano da record. Sabato 14 giugno, alle 12:00 ora locale (le 18:00 in Italia), la Dop sarà infatti protagonista in oltre 450 supermercati canadesi della catena Loblaw Companies Ltd. (il leader canadese nel settore alimentare e farmaceutico e il più grande rivenditore al dettaglio del Paese) di un evento che ha l’obiettivo di stabilire ufficialmente un nuovo Guinness World Record: saranno infatti oltre 1.800 le forme che verranno aperte contemporaneamente dalla costa dell’Atlantico a quella del Pacifico, superando il record attuale di oltre 1.000 forme stabilito nel 2014.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni dell’Italian Heritage Month in Canada, promuovendo i valori culturali, storici e gastronomici italiani di cui il Parmigiano Reggiano è un simbolo a livello globale. Il Paese è il quinto mercato estero per la Dop e uno di quelli con il maggiore potenziale: nel 2024 sono state esportate oltre 3.500 tonnellate, con un aumento sull’anno precedente pari al +24,5%.

L’iniziativa, che coinvolgerà centinaia di operatori, chef, appassionati e consumatori, offrirà momenti di degustazione, scoperta e condivisione, mettendo in risalto il valore culturale e gastronomico del Parmigiano Reggiano. L’evento principale si terrà presso il punto vendita Loblaws Maple Leaf Gardens, nel cuore di Toronto, dove saranno aperte ben 20 forme alla presenza dei rappresentanti del Consorzio, di Loblaw Companies Ltd. e dello chef e personaggio televisivo canadese David Rocco. Inoltre, in tutti i supermercati coinvolti, i visitatori avranno l’opportunità di assistere all’apertura delle forme, degustare la Dop e partecipare ad attività esperienziali e a momenti fotografici dedicati.

«Con oltre 3.500 tonnellate esportate e un aumento sull’anno precedente pari al 24,5%, il Canada è il quinto mercato estero per la Dop e uno di quelli con il maggiore potenziale», ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio. «Numeri che raccontano una domanda in costante crescita da parte di consumatori attenti, che scelgono la qualità, l’autenticità e la tradizione. Con questo evento, che si svolge nell’ambito dell’Italian Heritage Month, vogliamo celebrare quello che non è solo un pezzo di formaggio: è un’icona dello stile di vita degli italiani, amata dai consumatori di tutto il mondo».