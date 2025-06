Sabato 14 giugno, appuntamento d’eccezione alle ore 16 nel Bosco della Pentoma, splendida area naturalistica a due passi dal borgo medievale di Bergogno. Prende il via da qui un nuovo ciclo di appuntamenti, “Teatro nei boschi”, con un reading a due voci con musica, per riflettere sul legame tra uomo e natura. “Teatro nei boschi è il progetto culturale che porta la voce del teatro nel cuore della natura – spiega l’Assessore casinese alla cultura, turismo e promozione del territorio e ambiente Alessandro Torri Giorgi -.

Sabato cominciamo dal suggestivo scenario del Bosco della Pentoma a Bergogno, proprio davanti alla Grotta della Maddalena, con il primo appuntamento: un reading teatrale a due voci con musica acustica in accompagnamento. Seguiranno poi durante l’estate nuove iniziative legate al progetto”. La grotta o camera della Maddalena è una cavità naturale nel bosco, da cui scende costantemente acqua. Il bosco della Pentoma è situato lungo il sentiero Matilde, ed è un sito di interesse comunitario (Sic) all’interno dell’area Mab Unesco dell’Appennino. Protagonisti del pomeriggio di sabato saranno Gian Piero Sterpi e Alessia De Pasquale, autori e interpreti delle letture, accompagnati dalle musiche della violinista Natalia Abbascià.

“Attraverso testi di grandi autori della letteratura e brani inediti – conclude Torri Giorgi – lo spettacolo invita a una riflessione profonda sul rapporto tra essere umano, natura e le radici che ci legano al mondo. Un’occasione per immergersi nella bellezza del bosco, lasciandosi guidare da parole e suoni in un’esperienza di ascolto, contemplazione e connessione con l’ambiente che ci circonda. È questo il senso profondo del progetto Teatro nei boschi”. La partecipazione è libera e gratuita, e si consiglia abbigliamento comodo e scarpe adatte al percorso nel bosco. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da destinarsi. Il primo appuntamento “Teatro nei boschi” si svolge durante Bergogno in Festa, il vivace weekend che anima l’intero borgo storico con iniziative culturali, conviviali e momenti di incontro per tutte le età. Dopo il rientro dal bosco della Pentoma ad esempio, sabato alle 17.30 nel borgo ci sarà una conferenza sul progetto svolto dalle scuole di Casina e Carpineti sulla Via del Volto Santo, il percorso devozionale che collega Mantova a Lucca passando per l’Appennino reggiano. Alle 20 ci sarà un’apericena nel borgo con musica. Domenica mattina alle 9 ci sarà una camminata lungo una parte del Cammino del Volto Santo, insieme a guide del Parco nazionale; alle 12.30 il pranzo in compagnia sull’aia del borgo (Per informazioni e prenotazioni tel. Lucia 335 5782067) e nel pomeriggio animazione, giochi e musica con anche un concerto di campane.