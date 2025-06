La giuria tecnica del Premio Estense, presieduta da Alberto Faustini, e composta da Davide Berti, Giorgia Cardinaletti, Francesco Costa, Tiziana Ferrario, Paolo Garimberti, Giancarlo Mazzuca, Agnese Pini, Venanzio Postiglione, Alessandra Sardoni, Fabio Tamburini e Luciano Tancredi, nel corso della riunione svoltasi questa mattina a Ferrara, ha selezionato i quattro titoli finalisti tra gli 80 volumi candidati, numero record nella storia della manifestazione, che si contenderanno l’Aquila d’Oro 2025: Milena Gabanelli e Simona Ravizza con “Codice Rosso. Come la sanità pubblica è diventata un affare privato” (Ed. Fuori Scena), Gad Lerner con “Gaza. Odio e amore per Israele” (Ed. Feltrinelli), Marzio G. Mian con “Volga Blues. Viaggio nel cuore della Russia” (Ed. Feltrinelli) e Paolo Rumiz con “Verranno di notte. Lo spettro della barbarie in Europa” (Ed. Feltrinelli).

Il Premio Estense dal 1965 premia l’eccellenza del giornalismo italiano, promuovendo il confronto sui più importanti temi di attualità attraverso la lettura.

Contestualmente, la giuria composta dal presidente della Fondazione Premio Estense, Gian Luigi Zaina, e da dieci imprenditori espressione dei territori di Bologna, Ferrara e Modena (Marcello Bergamini, Riccardo Fava, Paolo Molinari, Laura Padovani, Mauro Padovani, Francesco Possati, Maria Silvia Salami, Donatella Sighinolfi, Giovanni Tamburini e Luca Targa) ha assegnato a Corrado Augias il 41° “Riconoscimento Gianni Granzotto. Uno stile nell’informazione” con il parere favorevole della giuria tecnica. Il riconoscimento, istituito nel 1985 in memoria di Gianni Granzotto, presidente per vent’anni delle giurie dell’Estense, è conferito a chi si è particolarmente distinto per correttezza, impegno e professionalità nell’ambito dell’informazione.

Giornalista, scrittore e autore e conduttore televisivo. Corrado Augias dopo diverse esperienze giornalistiche come inviato per «L’Espresso», «Panorama» e «la Repubblica», approdò alla televisione e insieme al direttore di Raitre, Angelo Guglielmi, partecipò alla nascita della cosiddetta “TV-verità” che cercava di istituire un rapporto il più diretto possibile con la realtà. Ideatore di alcuni fortunati programmi televisivi da «Telefono giallo» a «Babele», da «Città segrete» alla più recente creatura «La gioia della musica», ultimo programma ideato per la Rai prima del passaggio a La7 ancora una volta con un fortunato programma di cultura: «La Torre di Babele». La sua attività di scrittore spazia dal teatro alla narrativa, alla saggistica. I suoi numerosi libri sono tradotti nelle principali lingue. Tra i titoli più recenti pubblicati da Einaudi Le ultime diciotto ore di Gesú (2015), I segreti di Istanbul (2016), Questa nostra Italia (2017), Il grande romanzo dei Vangeli (con Giovanni Filoramo, 2019), Breviario per un confuso presente (2020), I segreti di Roma cristiana (2024, pubblicato nel 2022 con il titolo La fine di Roma), La vita si impara (2024).

“Questa edizione ha registrato un numero record di candidature, 80 libri con storie e pagine da scoprire. È stato impegnativo scegliere i quattro titoli finalisti che raccontano modi diversi di fare giornalismo: Paolo Rumiz ci racconta lo spettro delle barbarie in Europa, Milena Gabanelli e Simona Ravizza documentano le falle del sistema sanitario nazionale, Gad Lerner ci porta a Gaza con tutte le sue contraddizioni e Marzio G. Mian nel Volga, in una Russia poco conosciuta”, sottolinea il presidente della giuria tecnica, Alberto Faustini.

“La discussione degli imprenditori per l’assegnazione del Riconoscimento Granzotto è stata molto partecipata. Abbiamo scelto Corrado Augias, una persona mite che attraverso un viaggio interiore ha sconfinato il campo del giornalismo tradizionale, proponendo una visione filosofica permeata da valori etici e morali fondamentali in un momento di frammentazione sociale e di individualismo imperante”, afferma Gian Luigi Zaina, presidente della Fondazione Premio Estense.

“Il Premio Estense continua a distinguersi come una delle più importanti occasioni per valorizzare il giornalismo e la cultura nel nostro Paese. La selezione della quartina finalista rappresenta un momento centrale di questo percorso, capace di offrire spunti di riflessione profondi sulla realtà che viviamo. In qualità di main partner del Premio Estense per il terzo anno consecutivo, crediamo fortemente che la finanza possa e debba sostenere attivamente iniziative culturali di alto profilo, contribuendo alla crescita delle persone, allo sviluppo delle imprese e al benessere delle comunità, anche attraverso eventi sul territorio – come quelli che abbiamo organizzato lo scorso anno e che saranno riproposti anche in questa edizione – che vedranno protagonisti i finalisti e i loro racconti. È proprio su questa visione integrata tra cultura, economia e responsabilità sociale che si fonda il sodalizio con Confindustria Emilia Area Centro e il nostro impegno ad investire in ciò che crea valore duraturo per il Paese”, afferma Monica Liverani, amministratore delegato di Azimut Capital Management e CSO e consigliere di Azimut Holding, anche quest’anno main sponsor del Premio Estense.

Sabato 27 settembre, al Teatro Comunale “Claudio Abbado” di Ferrara, si svolgerà la cerimonia conclusiva dell’edizione 2025 del Premio Estense con la proclamazione del vincitore, la consegna dell’Aquila d’Oro e della Colubrina d’Argento al vincitore del Granzotto.