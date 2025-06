Oltre 2.300 persone hanno partecipato, a Fiorano Modenese, a “Essenziale/ Presente – dialoghi, visioni, incontri”, il festival culturale e di comunità che si è svolto a Fiorano Modenese dalla serata di venerdì 6 giugno a domenica 8 giugno 2025. Il ricco programma di incontri con ospiti importanti, laboratori e workshop gratuiti per adulti e bambini, frutto della collaborazione tra il Comune e Pandora Rivista, con la partecipazione di associazioni e i servizi del territorio, ha visto tanto interesse e la partecipazione di molte persone venute anche da fuori provincia, in diversi luoghi della città: da piazza Ciro Menotti al giardino del Santuario, dal BLA a Villa Coccapani, aperta per l’occasione.

“Una prima edizione che ci lascia pienamente soddisfatti e grati. Sia per i numeri che esprimono l’alta partecipazione, ma anche per i riscontri del pubblico. – dichiara l’assessore alla Cultura e Associazionismo del Comune di Fiorano Modenese, Marilisa Ruini – È stato molto apprezzato il taglio che abbiamo dato al Festival, ovvero quello di ricercare nel nostro tempo presente ciò che è essenziale. E di farlo attraverso forme e modalità diverse, tessute insieme in un’unica trama. Ci sono stati infatti gli Incontri con gli ospiti, che ci hanno condotto in questa esplorazione attraversando ambiti e temi diversi; ma anche le Esperienze, ovvero workshop e laboratori, in cui abbiamo sperimentato una dimensione di confronto e di relazione con gli altri. Entrambe con l’intento comune di accrescere quella consapevolezza che ci permette di orientarci in questi tempi complessi, con responsabilità e speranza. Un grande ringraziamento va a tutte le associazioni che hanno dato forma a Esperienze coinvolgenti, capaci di toccare aspetti profondi, agli sponsor che hanno sostenuto il Festival e al nostro partner Pandora Rivista”.

Gli otto incontri del Festival, tenuti da Enzo Bianchi, Antonio Scurati, Stefano Zamagni, Annalisa Vandelli, Simone Pieranni, Alessandro Aresu, Greta Cristini, Amedeo Balbi, Carlo Galli ed Ezio Mauro, hanno registrato una media di 250 presenze, con una punta di 510 persone in piazza Ciro Menotti per lo scrittore Antonio Scurati che ha parlato del suo ultimo libro “M. la fine e il principio”, a chiusura della pentalogia sulla storia di Mussolini.

Bene comune, dialogo, democrazia, conflitti, giornalismo e frontiere della scienza sono stati alcuni dei temi al centro dei confronti, tutti di alto livello. Anche la trasmissione “In mezz’ora” di Rai 3, condotta da Monica Maggioni, si è collegata in diretta da Fiorano Modenese per intervistare Alessandro Aresu, analista geopolitico ed esperto di strategie e politiche pubbliche, in merito ad Intelligenza artificiale e geopolitica.

Grande interesse anche per le dodici “esperienze” di comunità – laboratori e workshop per adulti e ragazzi – organizzate nei tre giorni di Festival dalle associazioni del territorio (Librarsi, InArte, Amici per la vita, Lumen, Il Melograno, Oratorio, Get Babele, Educativa di strada, Centro per le Famiglie). Oltre 250 persone hanno partecipato a pratiche di mindfulness, al cerchio dei tamburi di pace, alla scoperta degli insetti, a letture, ad attività di arte-terapia, a narrazioni itineranti, per acquisire maggiore consapevolezza di noi e del mondo che ci circonda. Particolarmente apprezzati il picnic “Sapore di senso”, organizzato nel giardino del Santuario sabato 7 giugno all’ora di pranzo, per sensibilizzare al progetto Arnia la dispensa del Distretto e contro lo spreco alimentare, con la partecipazione di 75 persone, e il laboratorio di paviment art “ColorePresente”, venerdì 6 giugno, durante il quale 57 partecipanti di tutte le età hanno colorato una parte di piazza Ciro Menotti, scrivendo le loro parole ‘essenziali’.

Infine sono state ben 129 le presenze allo spettacolo di musica e parole “Sturdust” di e con Alessia Canducci, sabato sera in piazza, nonostante l’orario tardo (alle 22).

Il festival “Essenziale/Presente” è stato reso possibile e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna, Fondazione di Modena, nell’ambito del bando “Mi metto all’opera 2025” e altri importanti sponsor come Fondazione Iris, BCC Emilbanca, System Ceramics, Executive Spa Hotel e Tecnomec Borghi.

Grande contributo è venuto anche dai volontari delle diverse associazioni che hanno proposto “esperienze” o hanno aiutato a gestire il flusso di persone (Comitato Fiorano in Festa), la libreria (Le vite degli altri), hanno realizzato foto e i video (associazione fotografica Framestoming, Gruppo Nea Quotidiano) e assicurato la sicurezza (Avf e Volontari della Sicurezza).