Modena e Maranello incantano le grandi produzioni cinematografiche da Hollywood e Miami nell’ambito della prima edizione di “Interconnessi – Let’s Roll!”. Nei giorni scorsi tre importanti figure americane del mondo cinema e musicale, tra i quali i project senior manager di WarnerBros, sono volate a Modena per conoscere il territorio e scoprire possibili location per film e serie TV di portata mondiale, oltre a studiare nuove partnership con aziende locali e non solo.

Tutto questo è stato possibile grazie a un progetto pilota studiato da La Cittadella del Cinema, in collaborazione con Filmaremonti, Design and Arts Hub, il Comune di Maranello e la contessa Angelica Ferri Personali, che ha offerto ospitalità ai produttori nella rinomata Villa La Personala, nella campagna mirandolese.

“Durante il tour, gli ospiti Usa hanno visitato alcune eccellenze del territorio – spiega Imo Ekanem, fondatrice del progetto insieme a Massimo Vernocchi di Filmaremonti – come AmmaGamma di Fabio Ferrari, esperto innovatore e conoscitore della Intelligenza Artificiale, con la sua azienda che si trova in un antico convento nel centro storico di Modena. Di seguito si sono recati a conoscere Food For Soul, progetto sociale nato dallo chef stellato Massimo Bottura e dalla moglie Lara Gilmore, per una cucina sostenibile, che combatte lo spreco alimentare e promuove la solidarietà. La prima sera si è conclusa con un evento Mixer organizzato dagli imprenditori italo-ghanesi Teddy e Terry Abakah, che hanno coinvolto artisti e talenti del panorama culturale modenese presso MOB srl, tra cui il giovane pittore Abraham Sidney Ofei Nkansah in esposizione con le sue opere.

Nel secondo giorno di visite il sindaco di Maranello Luigi Zironi e l’assessore al welfare Davide Nostrini hanno guidato i filmmaker al Museo Ferrari e all’interno del municipio, raccontando storia e leggende di Enzo Ferrari e della auto rossa più famosa al mondo.

“Siamo stati lieti di ospitare produzioni cinematografiche di questa importanza – commenta il sindaco Zironi – e di sviluppare con loro un dialogo che possa promuovere ulteriormente l’immagine di Maranello nel mondo. Anche in questa occasione abbiamo voluto mostrare ai nostri interlocutori internazionali i luoghi più iconici della città, raccontato loro la storia incredibile della nostra terra di motori, affinché questa collaborazione possa dare risalto a Maranello e alla comunità anche attraverso il cinema”.

A seguire, i produttori sono entrati nella famosa Scuderia Toni, con un fine serata alla Villa PastaMadre, che già ospitò la troupe di Michael Mann per il film su Enzo Ferrari, uscito nelle sale nel 2023.

“Il progetto Interconnessi – aggiunge Massimo Vernocchi, che vanta collaborazioni anche con Netflix, e dal 2013 lavora per portare più produzioni in Romagna – vuole dare visibilità alla Romagna nel cinema mondiale, dando l’opportunità di offrire grandi ritorni economici a tutto il mondo della hospitality (alberghi e ristoranti che ospitano le troupe), nonché permettere alle aziende che investono in pubblicità nei film di ottenere sgravi fiscali importanti. Questo è solo il primo passo, perché vorremmo coinvolgere molti altri comuni e spingerli a investire nella magia del cinema, visto che la Romagna, come del resto tutta l’Italia, è un’opera d’arte a cielo aperto.”

“Il calore e il supporto delle aziende modenesi è stato sorprendente e importante visto che stiamo già lavorando alle prossime edizioni, un ringraziamento speciale anche allo sponsor TAD Modena di Branimir Nestorov, il servizio di mobilità più innovativo di Modena e provincia che ci ha assicurato conducenti professionisti ed esperti pronti ad accompagnare i nostri ospiti e il team dall’Emilia alla Romagna in ogni singola tappa del tour anche per il futuro.” – conclude Imo Ekanem.