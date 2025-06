A seguito delle precipitazioni straordinarie di ieri, lunedì 16 giugno 2025, questa mattina il Centro Operativo Comunale di Fiorano Modenese ha fatto il punto della situazione.

I tecnici comunali hanno effettuato sopralluoghi e verificato la situazione degli edifici pubblici: allo Sportello del Cittadino in via Vittorio Veneto è stata ripristinata la funzionalità dei bagni che si erano allagati, mentre al BLA sono state liberate le grondaie intasate.

Per quanto riguarda le scuole, in particolare le scuole d’Infanzia Il Castello e Arcobaleno che erano state chiuse in via precauzionale per la giornata di oggi, non risultano problemi. Alla scuola media Bursi la verifica di eventuali infiltrazioni verrà effettuata in giornata così alla palestra della scuola Guidotti. Verificati anche i campi sportivi di Ubersetto, Roccavilla e Ferrari.

Tutte le strade, specie quelle chiuse ieri per allagamenti, sono state tutte prontamente riaperte, compresa via Montagnani. I coperchi dei tombini divelti ieri pomeriggio sono stati recuperati e risistemati.

In accordo con Hera è stato disposto anche un servizio straordinario di raccolta dei rifiuti da scantinati, garage e altri locali sotterranei che potrebbero essersi allagati oggi pomeriggio.

Per le segnalazioni è possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) al numero 0536 833239 o info@comune.fiorano-modenese.mo.it.

“Vorrei ringraziare tutti gli operatori del Comune e di protezione civile che si sono adoperato coordinandosi durante l’emergenza. Questi fenomeni non più isolati ed eccezionali ci devono fare riflettere sul come riportare il nostro territorio e le nostre infrastrutture ad una capacità di assorbimento e resistenza agli urti del meteo e per questo stiamo mettendo in campo misure urbanistiche e di miglioramento e studio che vanno in questa direzione”, ha dichiarato il sindaco Marco Biagini.