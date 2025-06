La 6° edizione organizzata dal Comitato Fiorano in Festa, insieme a Radio Antenna 1, vedrà concerti e dj set gratuiti su diversi palchi nel centro di Fiorano, con Emiliano Mazzoni, Gorgo, Heron King, e possibilità di mangiare e bene, a partire dalle 18. In serata ci sarà il concerto della band inglese The Waeve di Graham Coxon, fondatore dei Blur, e Rose Elinor Dougall (ex Pipettes) nell’unica data italiana del suo tour.

Un importante evento che chiude gli appuntamenti di un Maggio Fioranese di grande successo che, dal 9 maggio al 2 giugno, ha coinvolto un pubblico numeroso e variegato. Una trentina di appuntamenti, quasi tutti gratuiti, dai concerti alla danza, dal pop folk al rock, dai mercatini allo street food, dagli incontri culturali agli eventi benefici, hanno trasformato il centro di Fiorano in un vivace palcoscenico, con l’obiettivo di riportare le persone in piazza per godere di una sana socialità e rinsaldare così i legami di comunità.

“Un’edizione straripante, che ogni fine settimana, ha visto la presenza di oltre cinquemila persone per vivere quella che ritengo essere in primis la Festa di Fiorano. Evento che, come Amministrazione comunale, insieme ad altri che vengono organizzati nel nostro territorio, dobbiamo continuare a sostenere e promuovere per sviluppare sempre più il senso di comunità. Ringrazio il Comitato Fiorano in Festa con la sua presidentessa Roberta Pè, Giancleofe Puddu di Gp Eventi e tutte le persone e aziende del territorio che grazie al loro contributo e partecipazione hanno reso possibile questa edizione. Ci prepariamo adesso alla festa finale di Quarantenna1 Festival, con un evento internazionale, per il suo genere, unico ed imperdibile.”, sottolinea Sergio Romagnoli, assessore agli Eventi e Commercio del Comune di Fiorano Modenese.

“E’ stata una grande emozione vivere la nostra piazza e le vie del centro così gremite e piene di entusiasmo in occasione di questa edizione del Maggio Fioranese. L’energia, la partecipazione e l’affetto dimostrati da cittadini e visitatori mi hanno riempito di orgoglio e gratitudine. – aggiunge Roberta Pè del Comitato Fiorano in Festa – Questo entusiasmo ci conferma quanto sia importante coltivare momenti di incontri, tradizione e condivisione per la nostra comunità. Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti e a tutti coloro hanno contribuito al successo della manifestazione. Con la speranza di aver acceso entusiasmo e ispirazione, contaminando positivamente giovani e meno giovani, vi diamo appuntamento al Maggio Fioranese 2026.”

Per consentire lo svolgimento in sicurezza del Qurantenna1 Festival è prevista la chiusura stradale con divieto di transito (eccetto veicoli autorizzati, residenti, mezzi di soccorso) in via Vittorio Veneto da via Santa Caterina fino a via Marconi dalle 15 di sabato alle 2 di domenica; la chiusura stradale su piazza Ciro Menotti nell’area parcheggio area lato nord del municipio tra via Ferri e via Malatesta dalle 9 di sabato alle 2 di domenica.