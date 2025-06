“Un’occasione per ribadire l’importanza della transizione tecnologica delle imprese e dell’inclusione digitale come leve strategiche per la crescita, la competitività e la coesione sociale del nostro territorio”.

Così l’assessora regionale all’Agenda digitale, Elena Mazzoni, dopo aver incontrato oggi in viale Aldo Moro Davide Conte, neo-presidente di Lepida ScpA, per quello che ha definito “un confronto fondamentale per il futuro digitale dell’Emilia-Romagna”.

“Col presidente Conte- ha aggiunto l’assessora Mazzoni- abbiamo condiviso la necessità di rafforzare il ruolo di Lepida come attore centrale nell’innovazione tecnologica regionale, puntando su infrastrutture digitali solide e servizi sempre più accessibili a cittadini, imprese ed enti pubblici. Abbiamo discusso delle sfide e delle opportunità legate alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese, cuore pulsante dell’economia emiliano-romagnola: favorire l’adozione di tecnologie avanzate significa infatti aumentare la produttività, la competitività e la capacità di innovare delle nostre aziende, ma anche garantire che nessuno resti escluso dai benefici della trasformazione digitale”.

Un tema centrale del confronto è stato quello dell’inclusione digitale: è stato ribadito l’impegno a promuovere l’accesso alle tecnologie, la diffusione delle competenze digitali e la riduzione delle disuguaglianze territoriali e sociali. “Solo una strategia inclusiva- ha detto Mazzoni- che coinvolga imprese di ogni dimensione, enti pubblici e cittadini, può assicurare uno sviluppo sostenibile e duraturo, in linea con le migliori esperienze europee e internazionali”.

Infine, è stato sottolineato quanto sia fondamentale la collaborazione tra pubblico e privato per accelerare la digitalizzazione, sviluppare servizi innovativi e creare un ecosistema digitale aperto e competitivo.

“Sono convinta che con la guida di Davide Conte e la collaborazione di tutti gli attori coinvolti- ha concluso l’assessora-, Lepida saprà rafforzare il proprio ruolo di motore della trasformazione digitale, promuovendo crescita, inclusione e innovazione per tutta l’Emilia-Romagna”.