Il 28 e 29 giugno, a Monchio di Palagano nel parco di Santa Giulia si terrà un weekend alla scoperta del cammino di Santa Giulia, con una serie di convegni, camminate e spettacoli.

Il programma partirà sabato 28 giugno con il convegno di presentazione del cammino alle ore 9.30, col sostegno della Fondazione di Modena, a cui parteciperanno Fabio Braglia, presidente della provincia di Modena e sindaco di Palagano e l’associazione “il cammino di Santa Giulia”, con i contributi di Gianni bergamaschi, Carlo Picchi etti, Fabrizio Carboni e Alessandra casini, oltre al saluto del presidente dell’associazione Agostino Benassi. A moderare il dibattito ci saranno Giuseppe piacentini e Massimo Mucci.

Domenica 29 giugno alle ore 9,00 si terrà una camminata per tutti della lunghezza di sette chilometri sulle tappe del percorso di Santa Giulia. Alle ore 11.30 è previsto l’arrivo dei gruppi nel parco e la consegna di un omaggio di partecipazione, oltre ad un ristoro per tutti i partecipanti.

Nel pomeriggio alle ore 15.45 si terrà un concerto delle campane di Santa Giulia e alle ore 16.00 la Santa messa nella pieve animata dal corpo polifonico Corso Paghjella della confraternita sant Antoine abbate di Speluncato (Corsica).

Inoltre, nei due giorni di eventi sarà presente un food Track nel parco e stand gastronomici con bevande e cibi tradizionali.

Per il presidente dell’associazione Agostino Benassi «l’obiettivo dell’associazione “Il cammino di Santa Giulia” per far conoscere alla comunità locale il tragitto di un percorso che parte dalla Corsica fino a Brescia lungo complessivamente 467 chilometri, in 28 tappe (di cui 25 in territorio italiano), attraverso Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia in un itinerario costituito dall’unione delle storiche Pievi intitolate a Santa Giulia. il cammino di Santa Giulia è basato su un fatto storico, la traslazione Longobarda delle reliquie, la storia dei luoghi e le testimonianze dei Longobardi si armonizzano così in interessanti tematiche che possono dare vita ad eventi turistico-culturali tali da interessare anche l’ambiente accademico. Con queste due giornate intendiamo promuovere e valorizzare il cammino non solo a livello nazionale, ma bensì anche internazionale, facendo conoscere anche le tante eccellenze del territorio».

Nel territorio provinciale di Modena, il cammino si sviluppa dal Passo delle Radici e Migliarina di Carpi, passando per la Pieve di Santa Giulia di Monchio di Palagano e per la chiesa dedicata alla santa a Migliarina per una lunghezza complessiva di circa 136 chilometri.

Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «questo cammino arricchisce il panorama di itinerari che attraversano il nostro territorio, come ad esempio la Via Romea Germanica Imperiale, la Via Romea Nonantolana, la Via Romea Strata Nonantolana, l’alta Via dei Parchi e la Via Vandelli. Il cammino di Santa Giulia vanta molteplici scenari paesaggistici che, unendo chiese, pievi e luoghi della devozione della Santa offre, passo dopo passo, numerosi spunti di riflessione sull’evoluzione dell’ambiente ma anche occasione di conoscere luoghi, tradizioni e comunità di un’Italia oggi spesso trascurata».

Complessivamente il cammino di Santa Giulia, attraversa il territorio di due nazioni, Francia e Italia e nel tratto italiano da Livorno a Brescia, in 28 tappe giornaliere (25 in Italia) per un totale di 467 km, porta il pellegrino alla scoperta di tre Regioni (Toscana, Emilia Romagna, Lombardia), otto Province e 70 Comuni.

Per maggiori informazione è possibile consultare il sito www.ilcamminodisantagiulia.it