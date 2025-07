Anche quest’estate tornano a Formigine gli attesi appuntamenti del mercoledì con “Luglio col bene che ti voglio”, la rassegna a cura di ProForm che animerà il centro storico per tutto il mese.

Tutti i mercoledì sera, i negozianti esporranno la propria merce anche in outdoor davanti alle proprie attività, accompagnate da proposte di street food dolce e salato. Il centro si trasformerà in un vero e proprio centro commerciale naturale con attività per tutte le età: in via Vittorio Veneto sarà allestita una mostra d’arte curata dal Gruppo Amici dell’Arte, mentre piazza Italia ospiterà giochi e gonfiabili per i più piccoli e momenti musicali che cambieranno di settimana in settimana, dai ritmi dance allo swing, fino alla musica dal vivo. In via Trento Trieste sarà allestito il consueto mercatino, arricchito dalla presenza di fumettisti che realizzeranno e venderanno le loro opere originali. Il ricavato sarà devoluto all’Opera Pia Castiglioni. In via San Francesco e nelle strade limitrofe, non mancheranno musica con dj e spettacoli itineranti che spazieranno da installazioni di luci e suoni a performance di fuoco.

Nel parco del Castello, spazio al benessere con lezioni gratuite di yoga: il 2 e 9 luglio a cura del Centro Studi Yoga Narayana, il 23 e 30 luglio con Yoga Studio e Sammy. In piazza Calcagnini, spazio agli spettacoli serali: il 2 luglio andrà in scena “Volando sotto le stelle”, una serata di danza su tessuti aerei a cura del Centro Danza Happy Dance. Il 9 luglio sarà la volta di “Ascolta”, spettacolo dedicato ai Pooh con una tribute band. Il 16, anche in concomitanza con la Sagra della Madonna del Carmine, saranno proiettate le fotografie dell’Associazione di storia locale E. Zanni. Il 23 la musica anni ’80 e ’90 animerà la piazza. Il 30 luglio la rassegna si chiuderà con il concerto di una tribute band degli 883.

Ogni mercoledì il Castello di Formigine sarà aperto al pubblico e visitabile dalle 19 alle 23.30, con possibilità di prenotare visite guidate al numero 059 416277 o via email a castello@comune.formigine.mo.it. Sarà inoltre possibile salire sulla Torre dell’Acquedotto in via Gramsci, aperta con visite guidate ogni mezz’ora dalle 18 alle 20.30.

Sempre domani, 2 luglio, prenderà il via un altro atteso appuntamento dell’estate formiginese: il Moninga Open Air Festival, che animerà il parco di Villa Benvenuti fino a sabato 5. Musica e solidarietà si incontrano ancora una volta in un evento che da dieci anni unisce divertimento e impegno umanitario. L’ingresso è gratuito per le prime due serate, mentre è previsto un biglietto per quelle di venerdì e sabato. Il ricavato sarà destinato ai progetti promossi dall’associazione Moninga, che negli anni ha raccolto oltre 250mila euro per realizzare orfanotrofi, centri medici, strutture per persone con disabilità e pozzi d’acqua nella Repubblica Democratica del Congo. Il programma completo è disponibile sul sito www.moninga.it e sui canali social dell’associazione.