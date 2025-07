Roberto Albonetti, già Segretario Generale della Camera di Commercio della Romagna (Forlì, Cesena e Rimini), è il nuovo Segretario Generale della Camera di Commercio dell’Emilia, nata dalla fusione tra le Camere di Commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

62 anni, laureato in Giurisprudenza e poi alla Scuola Superiore di Alta Amministrazione a Milano, Albonetti ha ricoperto incarichi di vertice sia in imprese private che in realtà pubbliche; è stato, tra l’altro, Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato all’Industria, Direttore Centrale ai Rapporti Istituzionali di Confcommercio Nazionale, Segretario Generale della Fondazione Alma Mater dell’Università di Bologna e, dal 2004 al 2021, prima di divenire Segretario Generale della Camera di Commercio della Romagna, ha occupato il ruolo di Direttore Generale in diverse direzioni (Istruzione, Famiglia e Integrazione, Università, Sviluppo e Innovazione) della Regione Lombardia.

Albonetti va a sostituire Michelangelo Dalla Riva, che qualche mese fa ha assunto l’incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio di Verona, nel frattempo sostituito dai facenti funzioni Alessandro Saguatti e Francesco Tumbiolo.

La nomina di Albonetti è stata sancita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), che ha raccolto in tal senso le indicazioni emerse dalla Giunta della Camera di Commercio dell’Emilia.

“Un atto – sottolinea il Presidente dell’Ente, Stefano Landi – che completa la composizione degli organi camerali e ci consente di rafforzare decisamente il percorso di implementazione dei servizi a sostegno delle imprese e di integrazione di funzioni che sta avvenendo anche attraverso l’inserimento di nuove figure professionali dopo anni di blocco delle assunzioni”.

“In questi mesi – prosegue Landi – abbiamo avviato diversi nuovi progetti e servizi a beneficio delle imprese e, ora, si avvia la stagione nella quale metteremo a disposizione ingenti risorse sui principali elementi di competitività del tessuto produttivo; a maggior ragione, dunque, è importante il presidio cui sarà chiamato il nuovo Segretario Generale”.

Albonetti guiderà una struttura alla quale fanno capo 111.500 imprese attive con 585.000 lavoratori. “Un sistema tra i più efficienti d’Europa – sottolinea Landi – in grado di generare un valore delle esportazioni che si attesta a 30 miliardi”.

Il neo Segretario della Camera di Commercio dell’Emilia, Roberto Albonetti, dal canto suo, si dichiara “onorato di poter lavorare al servizio di uno degli Enti camerali più importanti del nostro Paese e, ugualmente, grato agli amministratori che hanno segnalato il loro gradimento a Unioncamere e al Mimit”.