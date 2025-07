Proseguono a Maranello, in diverse vie della città, i lavori di riasfaltatura e manutenzione stradale, a completamento di un Piano Asfalti 2025 previsto ed illustrato dall’Amministrazione comunale anche durante gli incontri di quartiere che si sono tenuti nei primi mesi dell’anno.

Alle opere già realizzate – che nel primo semestre hanno riguardato tratti stradali e ciclopedonali di Bell’Italia, Torre Maina, delle Vie Claudia, Nazionale, Dino Ferrari, Goldoni e per Vignola – seguiranno in estate gli interventi sul fondo stradale di Via Magellano, Via Nirano e Via Fonda, rinviati di alcune settimane per consentire ai gestori delle reti (idrica, elettrica e digitale) di concludere i loro cantieri.

In autunno, entro la fine anno, il rinnovo degli asfalti coinvolgerà invece alcuni tratti di Via Vittorio Veneto, Via Vandelli (Pozza e Gorzano) e Via Sant’Antonio (Torre Maina), mentre nelle Vie Muratori, Malatesta, Mascagni (Pozza), Rossini (Pozza) e Adda (Gorzano) le riasfaltature riguarderanno l’intera strada.

“Per alcune tempistiche la programmazione durante l’anno ha subito alcune modifiche, dovute alla concomitanza di scavi necessari al potenziamento delle reti gestite da altri enti – spiega Chiara Ferrari, Vicesindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici -. Tuttavia abbiamo confermato tutti gli investimenti sui quali ci eravamo impegnati con i cittadini in occasione di assemblee pubbliche e dei tanti incontri specifici fatti di persona con i residenti che ci segnalano le loro esigenze. E da questo dialogo costante e diretto con i cittadini stanno emergendo indicazioni importanti anche per la programmazione degli interventi del prossimo anno”.

Le risorse investite dal Comune di Maranello nel Piano Asfalti 2025 ammontano a 620.000 euro e nei prossimi mesi verrà impostata la programmazione relativa al 2026, finalizzata ad intervenire su altri tratti stradali ammalorati, tenendo conto anche delle segnalazioni dei cittadini.